秋冬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情恐再起，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天發布最新預估，1個月前剛命名的Omicron新亞型變異株BQ.1及其亞系BQ.1.1，已占新確診病例的10%以上。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）接受訪問時表示：「一旦出現這樣的變異株，你要觀察它在變異株中的相對增長占比有多少，看來這次新變異株的傳播倍增速度相當棘手。」

美國CDC表示，目前估計BQ.1和BQ.1.1各占全國確診病例約5.7%，合計為11.4%。先前在夏季流行疫情中位居主導地位的BA.5，在流傳中變異株的感染率已降至67.9%。

美國CDC發言人諾德隆（Kristen Nordlund）在一份聲明中表示：「BQ.1和BQ.1.1雖只代表Omicron變種病毒中快速增長分支中的一小部分，但目前BA.5在美國仍是主流病毒株。」

而BQ.1和BQ.1.1似乎有望超越目前感染率約12.2%的BA.4.6。

與此同時，美國衛生當局一直在為今年秋冬預計將再掀流行的COVID-19疫情預做準備。BQ.1變異株在英國、德國等歐洲國家已超越許多變異株，並已開始造成新一波疫情。

CBS News報導指出，BQ.1、BQ.1.1及BF.7都是從BA.5發展出來的分支。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）10月稍早的一份報告指出，BA.5是迄今最具傳染力的Omicron亞型變異株，衍生出的3種亞系都展現出超越BA.5本身的成長優勢。