自新冠疫情發生以來已有近3年的時間，世衛組織也指出新冠病毒大流行結束「在望」。目前世界其他國家已經選擇開放，中國仍堅定不移地貫徹「動態清零」方針。中國是否擔心在經濟面臨挑戰時會被孤立？中共二十大新聞發言人孫業禮表示，「動態清零」方針立足中國國情、遵循科學規律，實踐證明精準有效，「曙光就在前頭，堅持就是勝利」。

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人孫業禮今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，回答中外媒體記者提問。

孫業禮表示，這場世紀疫情給世界各國經濟發展和人民生活造成了很大衝擊，我們大家都希望疫情早日結束。但是，我們看到的是疫情仍然存在，這是必須面對的現實。

孫業禮表示，疫情發生以來，中國始終堅持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身體健康放在第一位，這是中國一切防控舉措的根本出發點和落腳點。

孫業禮強調，「動態清零」是立足中國國情、遵循科學規律制定的防疫方針，核心是快速反應、精準防控，力求以最低社會成本、在最短時間內控制住疫情，最大限度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會發展和群眾正常生活的影響。

孫業禮表示，中國是人口大國，老齡人口多，地區發展不平衡，醫療資源總量相對不足。正是因為堅持動態清零，才保證了極低的感染率、病亡率。正是因為堅持動態清零，堅持疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全，才保持了經濟社會持續穩定運行。如果算總帳，中國的防疫措施是最經濟的、效果最好的。

孫業禮表示，按照「動態清零」的總方針，中國不斷完善疫情防控的具體措施。隨著疫情形勢的變化和對病毒認識的深化，中國已經先後公佈了九版疫情防控方案，中國的防控策略和舉措會越來越科學、越來越精準、越來越有效，統籌疫情防控和經濟社會發展的水平也會越來越高。

孫業禮強調，「我們堅信，曙光就在前頭，堅持就是勝利」。