民眾黨立委蔡壁如因碩士論文涉及抄襲，遭德明財經科技大學撤銷碩士學位，蔡昨上午才開記者會出面捍衛清白，但晚間突然宣布閃辭立委。後續將接任的新光公主吳欣盈今於臉書表示，由於事出突然，對她來說擔任立委是非常大的轉折，未來將履行政見，從國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。

吳欣盈首先表示「秉持初心 、為公共服務加倍用心」。她說。對於蔡壁如突然宣布辭去立委職務，由於事出突然，擔任立委對她來說是非常大的轉折，如何秉持初心「超越自我，為更多人著想」，畢竟這個付出對我不是求名或利，而是為了台灣共好而投入公共服務(public service)。

吳欣盈說，依法將由她遞補不分區立委職務，在剩下的兩個半會期中，她願意付出、將以加倍用心的拚勁，履行當初的參選政見，以個人的財經實務歷練與專業，在國際競爭力、女權保障與銀髮經濟等三方面提出政策法案。希望跟更多人一起合作，提供一些超越黨派、讓社會和諧、對民生有幫助的建設性改善。

吳欣盈最後表示，具體作法，請容許我接任時再向大家報告。讓我們一起改變、珍惜這個寶島、讓台灣改變更好。