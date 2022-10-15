白家綺今舉辦簽書會。（鳳凰藝能提供）

白家綺媽媽現身記者會送花為她加油打氣。（鳳凰藝能提供）

白家綺謝謝老公吳東諺無條件愛她。（鳳凰藝能提供）

38歲白家綺出書《讓每個決定，成為最好的安排》，今舉辦簽書會。她近年演藝事業活躍，外表看似光鮮亮麗，但人生經歷起起落落，更在24歲投資餐廳失敗負債600萬，也結束第一段婚姻，陷入低潮。姐姐葉家妤沒有猶豫就解掉投資型保險，將錢領出來幫她還掉一部分債務，且孤軍奮戰承擔起家裡大部分的開銷，好讓她專心還債養小孩，回想這段過程，白家綺忍不住掉下眼淚。

姊妹倆當時一起拍8點檔《父與子》忙得焦頭爛額，一找到空檔相約去診所打營養針，2人在昏暗的診間頭靠頭躺在病床上，吊著點滴，一句話也沒說就開始痛哭。葉家妤忍不住問她：「為什麼（這麼辛苦）？」白家綺問她如果有機會選擇，可以不顧家裡去過自己的生活，妳會去嗎？葉家妤：「不會。」2人深刻明白對家人的愛是她們無法放下的責任，經過深度對談後，姊妹倆更有力量去面對艱難的生活。

白家綺說負債時陷入深深地絕望，想著這輩子只剩下還債了，雖然當時已經在拍8點檔，但她仍每天斤斤計較錢的分配，不准自己多花一毛錢。拍戲空檔就接通告，到《綜藝大集合》出外景挑戰關卡、《天才衝衝衝》玩遊戲，也會接婚禮演唱，最高紀錄7天沒有碰到床，「我就是旅充模式，只能在交通工具上稍微睡一下。」這樣的狀態維持4年，身體也開始反撲，出現膽結石、內分泌失調、自律神經失調等問題。

在低潮時負面想法籠罩白家綺，在遇到老公吳東諺前已有「沒有人會愛我」的覺悟，即使心底渴望被愛，還是說了很多難聽的話想逼退吳東諺，但他始終鍥而不捨。讓白家綺點頭答應的關鍵，是當時還不是基督徒的吳東諺，帶著她一起禱告，讓她想起剛失婚時喝醉躲在廁所哭，質問上帝：「我只是要一個愛我的人有那麼難嗎？」但吳東諺是不在乎她的過去、世俗條件，全然愛她的人。

白家綺甜笑說這本書其實是和老公一起完成的，寫書的過程給他給了不少意見。書中最後有給4寶最真摯的告白，大女兒看得又哭又笑。白家綺說很早就有出版商邀約，但她認為自己狀態不好而拒絕，這次生完朵拉後，感覺能量滿滿，因而答應寫書。這本書花了一年半的時間完成，都是利用孩子哄睡後、自己睡前或工作空檔書寫，笑稱是用血淚累積，「比滴雞精還難。」