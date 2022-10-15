公車是台北市民眾上學、通勤的重要交通工具，駕駛須安全載運旅客到達目的地，疫情間還須協助消毒、勸導戴口罩，而曾憲偉、楊詩鋒及林琦憲為此不遺餘力，發揮視老如親精神，耐心服務每位旅客，今年在網路票選中榮獲前3名人氣駕駛，15日獲台北市交通局頒獎表揚。

「公車友善心運動」今年邁入第15個年頭，主要承辦人氣駕駛選拔的靖娟兒童安全文教基金，每年都會透過Facebook粉絲專頁投票選出最佳人選，民眾可在1個月內投給心目中的最佳人選，今年由欣欣客運曾憲偉以1239票脫穎而出，台北客運楊詩鋒以408票榮獲亞軍，大南汽車運林琦憲則以349票位居第三。

「盡力而為啦，沒想到票數衝這麼高！」曾憲偉笑說，從事公車業的時光已邁入第8個年頭，期間面臨大大小小的狀況，過去曾因爸爸生病短暫離開工作崗位，但重拾本行後依舊熱心服務，也更能站在乘客立場同理長者需求，獲獎後他將持續努力，盡所能將事情做的更好。

從退役軍人轉職公車司機的楊詩鋒指出，自己過去為國服務，如今改為乘客服務，從業3年多來，一直認為耐心、愛心及責任心是擔任運將的必備要素，主因是公車乘客長者、小孩居多，尤其自己服務的路線老人較多，上下車時要特別留意乘客腳步，他也會待長者坐定後才開車，避免起步過猛導致乘客慘跌。

首度上榜的林琦憲笑說，雖然年資才3年多，卻已學到不少運將精神，如國道客運首重準時準點，市區公車則要注意現場路況，即時給予乘客必要協助，久而久之協助老幼就成為日常，見輪椅乘客上車後也會立即小跑步幫忙，並耐心回答刷卡問題，心平氣和處理工作上瑣事。