颱風「尼莎」逐漸接近台灣，其外圍環流伴隨著東北季風，將帶來猛烈雨勢，氣象局表示，今（15）日晚起到下周一，是颱風外圍環流影響台灣最劇烈的時刻，預估強度將持續增強，暴風圈也會擴大，半個台灣將迎來「紫爆」的大豪雨。

氣象局資料顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日下午2時增為輕度颱風尼莎，氣象局在下午4時針對巴士海峽及東沙島海面發布海上颱風警報。

氣象局預估周日、下周一（10/16、10/17）雨勢最明顯，台灣東北部可能會達大豪雨的「紫爆」等級。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，未來環境有利颱風發展，預計其強度恐再增強，且暴風圈也有擴大趨勢，與此同時，東北季風也持續影響，預計周日、下周一（10/16、10/17）雨勢最明顯，台灣東北部可能會達大豪雨的「紫爆」等級，另外雙北、基隆、桃園，以及花東和恆春，也要慎防豪雨。

另外，氣象局也預估下周一、下周二（10/17、10/18）會是風力最強勁的時候，中部沿海以及澎湖、金門、馬祖、恆春等地有機會出現11級以上強風；台難以北和東半部則有8、9級陣風。

氣象局在今（15）日下午4時，針對巴士海峽及東沙島海面發布海上颱風警報。（圖／擷取自氣象局官網）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，受到颱風外圍環流影響，今日北部及東半部有陣雨，尤其桃園以北及宜蘭山區雨勢最為顯著，台北市山區也觀測到400毫米以上降雨，明日至17日受到颱風外圍環流及東北季風雙重影響，迎風面雨勢持續，明天白天颱風會更接近台灣，將帶來更多降雨，明晚東北季風增強，降雨會更大且增強，「雨勢會十分顯著」。

而氣象局稍早也針對全台8縣市發布豪雨特報，台北市已達「超大豪雨」的紫爆等級，預估今晚至明日台北市山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、新竹縣山區及基隆北海岸、新北市有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨機率，山區慎防落石、土石流。