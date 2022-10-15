等不到丈夫的律師考放榜，真子公主已經在紐約MoMA博物館找到工作了。日本媒體爆料，夫妻倆移居美國後，現實是養活自己成為眼前棘手挑戰之一，早前屢傳婚後經濟狀況引人擔憂，才會趕緊求一份穩定收入。

綜合日媒《每日新潮》、《女性自身》報導，日本皇室秋篠宮夫婦大女兒小室真子，去年10月與駙馬爺小室圭登記結婚後，移居美國至今已經11個月，丈夫蠟燭兩頭燒，一邊忙於事務所的法務助理工作，還要抽空備考，目前距離放榜只剩10天，僅18%的合格率，成績備受矚目；然而，媒體近日在博物館捕獲真子公主，與館內工作人員在一起，稱「她終於開始認真當起策展人」，意思是正式晉升正職員工。

真子公主渴望留在美國，也曾向另一半表明希望能在此發展事業，積極的她除了默默陪伴小室圭每次落榜並鼓勵再戰。扮演好妻子角色之餘，同樣發揮所長，在紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art）擔任無償志工，協助策展工作。

結論是，迫於養家活口以應付美國龐大的生活開銷，等待小室圭第3次律師考成績的同時，不管結果如何，真子公主已經用行動展現留在美國的決心，此舉可能因此影響兩人未來的生活。

坐落於紐約市中心的現代藝術博物館(MoMA)，擁有世界上最傑出的收藏品之一。據一名員工表達對真子的第一印象，說道「她是一位嬌小、有禮貌的年輕人，臉上總是掛著笑容…」。還補充，她對藝術的潛力有目共睹，公司寄予厚望，盡可能把她介紹給圈內知名人士。