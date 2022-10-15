入圍最具潛力新演員的程苡雅，表示身上這套曾祖母留下的排灣族族服，就是自己的金鐘戰袍。（臺北時裝週提供）

本屆金鐘獎入圍大贏家《斯卡羅》昨晚主要演員大集合，出席「2022臺北時裝週SS23」年度開幕秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，導演曹瑞原與主角法比歐、周厚安和程苡雅一同出席看秀。

導演曹瑞原替法比歐和周厚安抱屈，認為他們是金鐘遺珠，「可能是大家用歷史劇的角度來看這部戲，白人演員就被忽略掉了。」稱讚他們的演技沒有話說，至於飾演排灣族大股頭「卓杞篤」的查馬克・法拉屋樂，曹瑞原最希望他獲獎，「跟其他演員相比，查馬克讓你看到他本身的靈魂，感受到謙卑與包容，這是很多職業演員做不到的。」

法比歐和周厚安這對戲中的好哥兒們，坦承當初得知劇組替他們報名時，心裡多少有點期待，「但這就是緣分吧！」法比歐認為參與這部旗艦劇已是莫大的光榮，見證台灣戲劇發光發熱就很滿足；周厚安透露身為演員，自己對金鐘獎有點小憧憬，但看到吳慷仁的精湛演技就心服口服，「能夠透過戲劇與歷史有所交流已經是很大的收穫。」兩人表示會再精進演技。

那麼最看好誰獲獎呢？法比歐認為當天也一起看秀的「美術設計」和「造型設計」應該拿獎，「他們給演員很大的幫助，一到現場看到環境、穿上服裝就能馬上進入角色。」此外，法比歐和周厚安都希望最佳男主角獎能頒給去年病逝的查馬克・法拉屋樂。

周厚安與法比歐還不確定當天是否會跟《斯卡羅》劇組一起出席這場電視人的盛會，但周厚安說如果有機會，他想穿蘇格蘭裙走紅毯，呼應他飾演的英國人必麒麟這個角色。

這次受邀觀看以原住民編織文化為主題的時裝秀，曹瑞原認為原住民文化是最重要的，「我們先高舉原住民，很多族群的問題就會慢慢化解，因為我們懂得尊重，才能學會謙卑。」