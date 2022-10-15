2022大溪豆干節今日傍晚開幕，由小小豆干大使身穿特色服裝走秀開場。（蔡明亘攝）

今年大溪豆干節特別設置「文化走廊」展現歷屆成果。（黃建嘉提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大溪豆干節邁入第8年，今傍晚在大溪綜合運動場熱鬧開幕，由小小豆干大使身穿特色服裝走秀開場，專人製作超大豆腐分食民眾，並見證桃園市豆腐商業同業公會理事長交接儀式，晚間豆干派對請來DJ尬歌，明日則有豆食美食饗宴、豆食DIY及美食好物市集，今年也特別設置「文化走廊」展現歷屆成果，邀民眾品嚐大溪味。

大溪豆干節早年由桃園市豆腐商業同業公會舉辦，2015年起由市府擴大辦理。桃市府觀光旅遊局表示，每屆豆干節都創造新話題，包括觀光大使、百人大豆腐、豆干大春捲、豆夜祭等，還有台日豆食產業簽訂MOU合作，全力推廣豆食文化。

今傍晚大溪豆干節開幕，由百名孩童穿上豆干特色服裝走秀開場，並讓民眾現場觀看超大豆腐製作過程，晚間還有豆干派對，邀請知名DJ進駐尬歌尬舞。明日規畫「溪咖啡館」美食饗宴，讓民眾享用9道豆製料理，體驗豆式下午茶，活動會場設有豆食DIY及約50攤美食好物市集，現場消費滿250元即可玩大型扭蛋機抽獎。

桃園市豆腐商業同業公會今也在現場交接理事長印鑑，新任理事長黃建嘉表示，8年前開始擴大舉辦豆干節，透過活動讓大眾更瞭解豆製食品產業現況，讓外界發現豆干能有多元變化，近年也提升交流管道，和日本京都同業交流合作。

黃建嘉指出，豆食年輕化是最新趨勢，今年規畫三明治、春捲等輕食，找廚師異業結盟，設置豆干輕食吧，將傳統商品現代化，盼未來變成大溪特有新興產業。日後豆干產業發展會愈來愈廣變國際化，希望成為桃園亮點品牌，目標像外國啤酒節一樣，是連外國人都會想來參加的活動。