A.Roll推出首支單曲〈YAKUZA家〉。（飛行麋鹿音樂提供）

A.Roll推出首支單曲〈YAKUZA家〉。（飛行麋鹿音樂提供）

饒舌新人A.Roll（曹建皓）首支單曲〈YAKUZA家〉創作靈感來自真人真事，MV耗時3個月製作完成，從故事題材到選景全部講究「真實呈現」，講述誤入歧途的少年家，遇上室內設計師真愛，男主角兩度入獄，共被關了3年，女友始終不離不棄守候，也不斷地失望，最後當男生因奶奶的眼淚迷途知返，但家中的紅顏卻已離去，至今毫無音訊，成為金盆洗手的他最大的遺憾。

千禧年出生的A.Roll年僅22歳，身高180公分體重65公斤，酷愛嘻哈源於國中時聽到T.I的音樂且深受吸引，喜歡到用零用錢去唱片行買下實體專輯珍藏，可以整天無限循環，把CD都聽壞了，也因此練就他的音樂功力生生不息。

2021年時他發布〈熱愛105°C的你REMIX〉點閱一舉破10萬，因此受到桃園青年局關注，邀他與李芷婷一同打造防疫單曲《Move On》，讓他一躍而上「團戰2」選秀，可惜因疫情節目停擺，但仍被伯樂「飛行麋鹿音樂」相中簽約，除了推出首支單曲，A.Roll參加「大嘻哈時代2」海選更擠進前80強，可說是好事成雙。