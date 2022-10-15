柏林聯 首席射手 舍拉爾多·貝克 本賽季已攻進 6球（圖片來源︰達志影像）

德甲完成了9輪的比賽之後，柏林聯以6勝2平1敗得20分的成績繼續排名榜首，領先第二名的弗萊堡2分。本周日柏林聯主場對上第四名的多特蒙德，開盤仍是受讓的一方，本場當然首選讓分/柏林聯勝。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 柏林聯][10/16 (日) 23:30] [編號 789]

柏林聯雖然排在榜首位置但只領先本場對手多特蒙德4分，可見本賽季德甲競爭非常激烈。要注意柏林聯到目前為止取得的20分積分當中主客場分別都是10分。柏林聯目前聯賽唯一敗仗是在上週輸給了斯圖加特，可見在主場始終稍勝一籌。特別是本場仍是受讓+1的一方，柏林聯讓分勝是值得支持，而球員的表現也證明了這點，例如球隊首席射手 舍拉爾多·貝克 Sheraldo Becker 到目前已攻進了6球，當中4球是在主場取得的，明顯在主場時的表現比客場時好。

多特蒙德聯賽9戰5勝1平3敗得16分排名第四位，落後柏林聯4分。要留意是多特蒙德本賽季整體的戰術作出了很大的改動，以往瘋狂進攻的球風不再，聯賽8戰只取得13顆進球，是德甲前9名球隊進球最少的球隊。球隊上場聯賽完場前賽和拜仁慕尼黑，搶得1分，但本場遇上榜首球隊柏林聯竟是讓人家的一方，當然是首選讓分/柏林聯勝，也可考慮大小[客隊]小1.5甚至0.5。

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薩內 表現漸趨成熟 本賽季已攻進 4球（圖片來源︰達志影像）

衛冕的拜仁慕尼黑本賽季聯賽的表現令支持者感到失望。不過球隊在周中歐冠的比賽大勝之後已確定晉級16強。在沒有後顧之憂的情況之下，雖然是對上第二位的弗萊堡，但在主場出戰之下仍然支持拜仁，首選不讓分/拜仁慕尼黑勝。

【足球-德甲】[弗萊堡 @ 拜仁慕尼黑][10/17(一)01:30] [編號 790]

拜仁聯賽9戰4勝4平1敗得16分排名第三，落後榜首柏林聯4分。在各項賽事4場不敗，周中歐冠的比賽大勝了之後已晉級16強。在不需要全力三線作戰的情況之下，拜仁可以在世界盃展開前全力衝刺德甲的比賽。特別是前鋒三劍俠 馬內 Sadio Mane(4球)、薩內 Leroy Sané(4球)和 穆斯亞拉 Jamal Musiala (5球)合作得越來越好，成功擔起了波蘭名將 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 離開後的進球責任，故本場首選不讓分拜仁慕尼黑勝。

德甲目前排第二位的弗萊堡，目前成績為9戰5勝3平1敗得18分，如果能擊敗拜仁，而柏林聯敗陣的話，更有望升上榜首。要留意是弗萊堡各項賽事已經10場不敗，成績是6勝4和，而且近6場只丟3球，防守十分穩固。弗萊堡於德甲9戰更是只丟8球，是德甲丟球第二少的。只是面對全力衝刺德甲的拜仁，弗萊堡的防守實力將會受到考驗，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮大小[總分]小2.5、大小[客隊] 弗萊堡小0.5、1.5。

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