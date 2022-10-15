北市一名46歲黃姓女子，15日下午3時許，被發現猝逝在南港區重陽路一家旅館，因黃女日前確診住在飯店隔離，所以她的死因是否與確診有關，將待衛生單位調查釐清。

警方調查，黃女長期住在飯店，日前她快篩發現確診就直接在飯店自主隔離，今天下午黃女母親到飯店送餐，發現黃女都無回應，擔心她發生意外，遂隨同飯店人員開門查看，結果赫然發現黃女倒臥地上沒有意識，黃母立即打電話報警，救護人員到場確認黃女已失去生命跡象，依規定通知醫師到場確認。