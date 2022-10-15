彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會15日在鹿港舉辦成立大會，蔡英文總統等到場力挺。（吳敏菁攝）

選戰倒數第41天，彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會15日在鹿港舉辦成立大會，蔡英文總統等到場力挺，蔡英文強調，要和全世界做生意，一定要買綠電，最大綠電就在彰化，支持黃秀芳打造彰化為綠能首都，黃秀芳表示，當選將向中央爭取一半的風電營業稅給彰化人用，全面恢復369敬老金，爭取2026年燈會在彰化舉辦。

彰化縣長選舉國民黨提名王惠美拚連任，民進黨候選黃秀芳全力衝刺，蔡英文總統15日第4度到彰化縣力挺黃秀芳，內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、中彰澎戰區總督導蘇嘉全、競總後援會總會長陳永昌等人都將到場站台，教育界、總教界、各職業工會等百工百業後援會到現場，搖旗、吶喊「凍蒜」。

蔡英文總統強調，這次選舉，不僅關係彰化縣的未來，也是未來產業發展關鍵中的關鍵，彰化縣是六都之外最大縣，最關鍵就是要有好的縣長，彰化縣目前產業、技術人才流不住，許多重大建設都一再流標，「彰化縣政不能再流標」。

蔡英文表示，彰化縣有很多好的條件，值得更好的發展，魏明谷過去把彰化打造風光大縣，有綠電稅收優勢，黃秀芳說了將爭取綠能稅收，一起支持她，讓彰化更進步，台灣更壯大。

黃秀芳感謝鄉親力挺，來到鹿港想到10年前在鹿港舉辦台灣燈會，創造千萬人潮與百億元商機，王惠美上任卻拒絕前縣長魏明谷爭取2020台灣燈會，強調當選要舉辦「2026台灣燈會」，並指出要「拚經濟」產業結構轉型升級，留住人才、年輕人，將在「田中科學園區」與「中科四期二林園區」，發展「AI機器人」與「電動車」產業。

黃秀芳說，彰化有全世界最好風場，彰濱外海100多隻的離岸風機明年就會開始發電，要向中央爭取一半的風電營業稅給彰化人用，這是本來就有的營業稅，不是要向風電廠商增加新的稅金，並「全面恢復369敬老金」，呼籲作夥拚、作夥贏，彰化需要升格第七都，需要中央預算互相，「讓黃秀芳一定當選」，現場旗海翻騰，高呼凍蒜。