大陸今年八月發布的台灣問題白皮書中，於「盡最大努力爭取和平統一」的相關表述裡，加上了「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」這句話，這是否代表大陸對台推進統一的方式和選項有所改變，大陸方面如何看待評估所謂的「非和平方式統一」？中共二十大新聞發言人孫業禮表示，但凡有一線和平解決的可能，大陸都將付出百倍的努力，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人孫業禮今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，回答中外媒體記者提問。在回答台媒提問時，孫業禮表示，和平統一與一國兩制是大陸解決台灣問題的基本方針。近日發布的《台灣問題與新時代‌‌祖國統一事業‌‌白皮書》重申了這一方針。

孫業禮表示，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益，最有利中國的長期穩定發展，是大陸解決台灣問題的第一選擇。大陸願繼續以最大的誠意，盡最大努力爭取和平統一，為和平統一創造廣闊空間。

孫業禮重申，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕不是針對台灣同胞，目的是從根本上維護祖國和平統一的前景，推進祖國和平統一進程。

孫業禮強調，「但凡有一線和平解決的可能，我們都將付出百倍的努力。非和平方式，將是不得已情況下做出的最後選擇。」

孫業禮指出，當前台獨分裂勢力不斷謀獨挑釁，外部勢力加緊以台制華，嚴重損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，嚴重危害台海和平穩定，嚴重衝擊和平統一的前景。任其發展下去，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。

孫業禮強調，任何人、任何勢力都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。希望廣大台灣同胞認清一個道理，那就是統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住。

孫業禮呼籲，兩岸同胞要攜起手來，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同開創實現祖國和平統一的光明未來。