在台灣身心障礙的國民人數目前已超過了120萬人，佔了我們人口的百分之五，其中還有超過八成是後天形成，身心障礙者儼然成為我們多元社會的一份子，自1992年開始聯合國大會將每年12月3日定為國際身心障礙者日，就是提倡任何有關「人」為主體參與社會的事務，身心障礙者也應踏入其中。
因應時代的進步與變遷，從身心障礙者運動環境到運動方式，皆需要整個社會共同努力創造。透過本次活動也期待非身心障礙者能同理身心障礙者，建立共融的運動氛圍，增進全民身心健康。
延續「愛運動 動無礙」推廣身心障礙者運動平權倡議與共融的精神，規劃用最簡單的方式讓大眾參加活動，本次活動共三波不同主題可選擇參加，透過手機即可輕鬆加入。
活動一「熱量byebye」：下載mysports App選擇身份特定組別，只要在活動期間運動同時開啟App，就能記錄並累積消耗卡路里，App會自動上傳消耗卡路里資料，就有機會抽中多項好禮。
活動二「我喜歡自拍」：凡是在健身運動後，拍照並比出「愛運動，動無礙」OK的手勢，將照片上傳至活動官網，即可完成資格參加抽獎。
活動三「運動油土伯」：凡觀看指定身心障礙運動影片，按讚、回答簡單問題就能獲得抽獎的機會。藉由這次活動邀請全民一起動起來，也能更理解與重視身心障礙者參與運動的重要性！
落實「愛運動 動無礙」，全民動起來，即日起至11月23日（三），只要上活動官網點擊連結，即可參加活動獲得各項運動好禮，詳細資訊可上活動官網查詢。
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