台中市政府推動全國首創的「兒童版國運中心」，而台中市長盧秀燕強調，市府重視兒童運動發展，「兒童版國運中心」相當受市民喜愛，市府會繼續努力推動。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（15）日就到「潭子國民暨兒童運動中心」參訪，直言「看到這麼用心的建設，相信很多台北家長跟我一樣羨慕起來了」，引發討論。

蔣萬安在臉書上PO出一篇「大家知道台灣有『兒童版』的國民運動中心嗎？」的文章表示，他不但是一位準三寶奶爸，也是運動愛好者；每次要出門運動，都擔心孩子太小需要照顧；這也讓蔣萬安想到「國民運動中心為什麼不可以讓親子同樂呢？」因此他今天來到台灣首創的「潭子國民暨兒童運動中心」參訪，在盧秀燕市長親自導覽下， 看到了真正「親子友善」的體育場館。

蔣萬安強調，在這裡「孩子被當成空間規劃的主角」，兒童有專屬的游泳水道、體適能教室、兒童籃球框、滑步車設施，隨便一個轉角，都有孩子開心運動的嬉鬧笑聲。蔣萬安也指出，這裡也成立台灣第一個「兒童體育學院」，有陸上、水上、球類三大學院，孩子們有專屬的教練跟學習計畫，推廣體育從小做起。

蔣萬安還看到「身心障礙兒童運動營」在上課，羽球場上也有好幾位輪椅族愉快的在場上打球；這讓蔣萬安直呼「這是媽媽市長全方位的愛，充分展現出『全民體育』的精神！」盧秀燕市長說，她是個媽媽，很重視孩子的權益；上任後盤點現有場館，陸續增加兒童運動空間跟課程；特別專屬孩子的「國民暨兒童運動中心」已落成3處，尚有4處興建中，讓台中的孩子們都可以快樂運動。

最後蔣萬安更強調，看到這麼用心的建設，相信很多台北家長跟我一樣羨慕起來了，「台北必須急起直追，讓我們的孩子也能在體育館內綻放笑容！」