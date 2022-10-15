奧巴梅揚 5場攻進3球已成為切爾西的進攻主力（圖片來源︰達志影像）

切爾西在新任總教練 波特 Graham Potter 帶領下，球隊各項賽事4場全勝。對手阿斯頓維拉雖然近4場聯賽也是不敗，但主帥 杰拉德 Steven Gerrard 備受壓力，本場首選不讓分切爾西勝，也可考慮大小[主隊]小1.5甚至0.5。

【足球-英超】[切爾西 @ 阿斯頓維拉][10/16 (日)21:00] [編號 667]

切爾西由波特接手之後案嘗敗陣，成績是4勝1平，包括最近4場全勝。球隊成績迅即改善，聯賽8戰5勝1平2敗得16分排名第四。當中在轉會窗關閉前從巴塞隆納加盟的前兵工廠隊長 奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang 表現出色，在這5場比賽當中就攻進了3球，成為切爾西的進攻主力。本場面對近況普通的維拉，將會是奧巴梅揚力爭進球的好機會。

維拉本賽季則予人「雷聲大雨點小」的感覺，球隊最近4場聯賽不敗看似不錯，但成績其實是1勝3平，而聯賽9戰2勝3平4敗得9分排名第十六位，難怪最近在比賽之後都有維拉的球迷向球員和杰拉德喝倒彩。

維拉最大問題是攻力欠銳利，球隊9戰只攻進7球，是英超進球第守2少的球隊。最近6場聯賽先不論1勝3平2敗的成績，當中只攻進了4球 是接連丟分的關鍵。本場遇上切爾西，首選不讓分切爾西勝，也可選擇大小[主隊]小1.5甚至0.5。

推薦︰ <足球>667切爾西 @ 阿斯頓維拉 不讓分/切爾西勝、大小[主隊]小1.5

哈蘭德 在周中的歐冠比賽並沒有上陣以準備本週末對利物浦的比賽（圖片來源︰達志影像）

曼城前鋒哈蘭德 Erling Haaland 進球停不了，除了令曼城成為英超唯一的不敗之師，球隊在聯賽9戰更進了33球，平均每場進3.66球。周日面對本賽季表現不太理想的利物浦，曼城隨時又「大」「勝」一場，本場首選不讓分/曼城勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

【足球-英超】[曼城 @ 利物浦][10/16 (日)23:30] [編號 669]

衛冕的曼城聯賽9戰7勝2平得23分繼續排聯賽榜第二位，僅落後榜首兵工廠1分。另外在哈蘭德加盟之後終於解決了近年贏了形勢卻無法多進球的老問題。哈蘭德聯賽上陣9場已進了15球，連各項賽事，則是上陣13場進20球，平均每場進1.53球。而且為了備戰本場對利物浦，曼城在周中歐冠的比賽讓哈蘭德全場坐在板凳上並沒上陣以準備對利物浦的比賽，可見對本場球賽的重視。

相反近年在聯賽跟曼城鬥至難分難解的利物浦，本賽季成績倒退。聯賽8戰2勝4平2敗得10分排聯賽第十位，連主帥 克洛普 Jürgen Klopp 也承認，在已落後榜首的兵工廠14分的情況下，球隊基本上已退出爭標行列。

外界一直認為利物浦本賽季成績不如前，是因為前鋒 馬內 Sadio Mane 改投德甲拜仁慕尼黑，攻力受損，但看數據聯賽8戰進20球，仍是英超進球第3多的球隊。真正的問題似乎是防守力下降，目前為止已丟12球是Big 6球隊中第二多。另外本賽季聯賽2場敗仗就是分別敗給Big 6的兵工廠和曼聯，可見面對強隊時防守錯漏百出。加上傷兵滿營，本場首選不讓分曼城勝，也可考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>669曼城 @ 利物浦 不讓分/曼城勝、大小[總分]大2.5。