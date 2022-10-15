國立暨南國際大學新設的護理學系15日正式成立，校長武東星和民進黨籍南投縣長候選人蔡培慧一起揭牌。暨大護理學系學士班預計下學年、112學年度開始招生，首屆將招收45名學生，透過特殊選才管道保留名額給南投縣原住民和弱勢生，希望所培育的護理人才留在當地醫療體系服務，為偏鄉醫療增添生力軍。

蔡培慧表示，南投縣位處台灣內陸，高山林立，許多偏遠山區及鄉村的鄉親，因為交通不便、缺乏醫療資源而延誤治療，她擔任立委起，不斷爭取衛福部充實南投醫療體系的醫療設備，加強偏鄉醫療福利、爭取專業醫療到南投。

蔡培慧說，這幾年受到疫情影響，全台醫護人力極為吃緊，暨大校長武東星宏觀的視野，早已積極籌設護理學系，透過特殊選才管道保留名額給縣內中低收入戶和原住民學生，讓學生畢業後能夠留在家鄉服務，也為偏鄉醫療培育生力軍。

武東星指出，面對高齡化社會，南投醫療跟長照資源是重中之重，所以人力培育相當重要。第一屆護理學系師資堅強，高達7名副教授級以上專家授課，護理系學生的實習和訓練，將交由與校方有合作關係的埔里基督教醫院協助。

武東星強調，暨大是具全球化與社會關懷視野的學校，有東南亞系、原住民族學程、非營利組織經營管理碩士學程、長照經營管理碩士學程、地方創生與跨域治理學程，超前部署為南投青年就業創業紮下穩健的根基。