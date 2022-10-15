新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員今成立侯友宜後援會。（王揚傑攝）

新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員今成立侯友宜後援會。（王揚傑攝）

新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員今成立侯友宜後援會。（王揚傑攝）

新北市義消總隊、消防之友會、消防四大公會暨消防及義消人員退休協會成員今（15）日共同成立新北市長侯友宜連任後援會，現場湧入超過1700人，肯定新北市在侯市長帶領下，4年政績有成，公安、治安及消防更加安全穩定。侯友宜感性表示，所有消防弟兄及消防之友都是他的兄弟姊妹，4年前感謝大家支持，今年仍要拜託大家拉票、催票、投票，站出來挺好好做事情的人。

後援會成員除來自義消總隊及各地區義消大隊人員外，也有來自民間救難團體、消防之友會及消防設備士、消防設備師、消防工程器材商業同業及氣體燃料商業同業等公會人員，以及許多義消及退休消防人員，大家齊聚一堂、揮舞戰旗，展現新北消防之友大團結氣勢，肯定新北市施政成果，力挺侯市長。

侯友宜致詞時表示，他和消防弟兄之間有說不完的故事，都是為了城市、國家的安全犧牲奉獻，「你在救人的時候，你在對抗所有犯罪，你會問顏色嗎？」侯友宜強調，我們的國家是中華民國，這塊土地叫做台灣，所有人要黏緊緊、團結在一起，選舉是個過程，最重要是好好做事，不要去批評、誤解別人。

侯友宜說，他從事公職42年，走過槍林彈雨的歲月，始終無怨無悔，到了今天當市長，一樣無怨無悔，「我跟大家一樣的想法，希望讓台灣愈來愈好，你們就是我的兄弟姊妹，11月26號當天，我需要大家幫忙拉票、催票、投票，給侯友宜繼續為新北市奉獻的機會，讓今天的新北市比昨天更好，國家越來越進步，給人民一個好日子」。

活動最後，全場起身一起大跳「友宜舞」，氣氛High到最高點。