日本男星柏原崇昔日以電視劇《惡作劇之吻》和電影《情書》爆紅，俊秀長相讓他被封為「20世紀末的美少年」，近年卻淡出螢光幕轉往幕後，讓粉絲都很不捨；不過，最近柏原崇女友內田有紀在節目《A-Studio＋》中透露，柏原崇是最了解她的partner，間接證實業界傳出柏原崇當她經紀人一說。

去年柏原崇在44歲生日自曝近況，轉往幕後做「藝人經紀」的工作，演員身分暫時休息，但還是感謝一直支持他的粉絲，讓他知道多虧當上演員才能有大家滿意的笑容和話語；而柏原崇感情方面，與女星內田有紀仍穩定交往中，兩人在一起超過10年，被拍到時都被笑說是老夫老妻。

柏原崇和內田有紀穩定交往中。（圖／摘自日網）

內田有紀最近上節目《A-Studio＋》時，主持人笑福亭鶴瓶脫口在逛超商遇過她和她的經紀人，還描述她的經紀人「中井貴一也稱讚那個男人很了不起」，雖然笑福亭鶴瓶沒直說經紀人名字，現場的人都知道就是柏原崇；另一名主持人藤谷太輔也補充，內田有紀經紀人有建議他怎麼表演會更好，更驚呼「戴著口罩距離很遠也覺得好帥」。

在眾人誇讚自己的經紀人後，內田有紀也坦言，自己拍戲遇到瓶頸時，經紀人會當她的演技指導，默默做起經紀人的工作，「他的貼身指導讓我提高作品品質，畢竟最了解我的不就是我的伴侶嗎？當然也是我的家人」；內田有紀一席話，讓網友領悟柏原崇去年透露當經紀人，原來是當女友的經紀人，兩人感情令人稱羨。