大陸黑龍江省雙鴨山市，有名媽媽因2歲女兒脾胃不好，帶去推拿調理脾胃，並且還花了約5000元辦卡，可調理30次，然而，女兒調理了20次未見效果，並且還突然發燒，此時，店員卻提出可再付400元加購1副藥膏加強效果，豈料，女兒貼完藥膏的隔天，她一掀開藥膏，竟然見到2隻活蟲躲在裡面蠕動，讓她直呼「好噁心」。

據《沸點視頻》報導，大陸黑龍江省雙鴨山市，有名李姓女子因2歲女兒脾胃不好，在1間推拿店花了1200元（約新台幣5340元）辦卡，打算日後在帶女兒來調理脾胃30次，但是，前面20次調理過後都沒效果，然而，日前女兒突發燒，她又帶女兒到推拿店調理身體，店裡人員向她表示可以再付90元（約新台幣400元）加購1副藥膏，不料，隔天一揭開藥膏貼布，竟發現裡面有2條活蟲，讓她感到非常噁心並向店家反映，李女也表示對方已經將1290元(約新台幣5740元)全額退款。

從影片中可見，李女的2歲女兒，腳掌與2手腕皆貼滿了推拿店給的藥膏，而李女先開女兒手腕上的貼布後，可見已成塊狀的藥膏，以及裡面還有1隻白色的活蟲不斷在蠕動，其畫面非常噁心。

影片一出，網友紛紛留言表示「太恐怖了」、「推拿店員有看病資格嗎」、「發燒為什麼要推拿」、「生病了去醫院啊」、「推拿可以調理脾胃？」、「我從來不信推拿」、「這是藥過期了嗎」、「發燒第一時間竟然不是去醫院？」、「別用這東西害孩子了」、「推了20次都沒效果，還繼續加錢買其他的？」。