森林城市協會踢爆，高雄市開闢新德路至博愛路口段20公尺寬新路，導致50顆樹木違法遭破壞或直接斷頭。工務局坦言包商違法修剪，現場已停工並依契約開罰。待廠商上完修剪教育課程、檢討後才會准予復工。（森林城市協會提供／袁庭堯高雄傳真）

為紓解高雄市大順商圈人車潮，市府配合輕軌復工拓寬龍德新路，在新德路至博愛路口開闢20公尺寬新路。森林城市協會踢爆，該工程導致50顆樹木違法遭破壞或直接斷頭，上千坪綠地損失。工務局新工處坦言包商違法修剪，現場已停工並依契約開罰。過度修枝的喬木將予以塗藥保護，待廠商上完修剪教育課程後，才會准予復工。

森林城市協會理事長莊傑任表示，愛河之心周邊綠地樹木景觀為高雄重要城市象徵，一旁龍德新路原本就與博愛路相接，現又新增一條新德路切過公園接往博愛路，明顯是畫蛇添足，愛河綠帶就此被硬生生截斷，害現場5至10棵樹被違法斷頭修剪，底下的根系更是被粗暴地挖斷，自行車和人行體驗更變得非常不良。

森林城市協會對此提出四點訴求，第一取消新德路道路開闢，第二維持愛河周邊綠地樹木景觀，第三未經樹木修剪維護諮詢會砍樹移樹應追究責任；第四違反高雄市修剪移植規範應懲處。

生態保育暢銷作家楊吉壽也質疑，高雄市有「公有樹木修剪維護諮詢會」，任何砍樹移樹都要會議通過。但會議快一年未舉辦，此案也在未經會議審核就毀樹，粗暴斷頭移植20多棵大樹，違反程序，形同黑箱作業。依照高雄市規範，這樣粗暴的修剪樹木、斷根也是違規違法的行為，市府應針對移樹的廠商立即糾正、懲處。

工務局表示，龍德新路南側20公尺寬道路預估可移轉龍德新路自新德路至博愛路段20％至30％車流。包商過度修剪工區內需移植的小葉欖仁，新工處已要求停工並依契約開罰。針對過度修枝的喬木將予以塗藥保護。並令承包廠商及其協力廠商暫停樹木移植作業，同時將辦理「高雄市景觀樹木修剪作業規範」樹木修枝教育課程，俟檢討完成後才恢復作業。

莊傑任批評，該路段目前的道路服務水準非常高，沒有證據證明交通雍塞、需要紓解。新德路的設計只會讓博愛路多一個密集車流的紅綠燈路口，造成壅塞。若真的有疏通需求，大可直接針對龍德新路瓶頸路段往南擴寬一米，增加一條車道，就能解決問題。