盧秀燕指出，運動應該從小朋友時就要培養起，希望從國兒運加強兒童運動習慣及概念。(陳世宗攝)

立法委員蔣萬安15日在市長盧秀燕陪同下，前往潭子國民暨兒童運動中心參訪交流，並聽取運動局長李昱叡介紹現況。(陳世宗攝)

台中市率全國之先「首創」兼具成人與兒童設施、課程的運動中心！立法委員蔣萬安15日在市長盧秀燕陪同下，前往潭子國民暨兒童運動中心（國兒運）參訪交流，並聽取運動局長李昱叡的介紹現況。盧秀燕說，她在上任前承諾要興建兒童版國民運動中心，3年多來已增加啟用、動工與規畫中共17處兒童專屬運動中心。

盧秀燕說，台中市國民暨兒童運動中心是全國首創、也是全國唯一，目前落成啟用有3座，正在蓋的還有4座，當初會做國民暨兒童運動中心，是因關注到過去全台的國運中心無論場地、設備、課程、教練，都是為大人設計的，疏忽兒童的運動需求；感謝蔣委員特地走一趟台中，很多建設是需要中央幫忙，很多細節也都是要到現場親自查看才會知道。

盧秀燕指出，運動應該全民、親子運動，中市是第一個將國民運動中心，調整成國民暨兒童運動中心的縣市，以促進親子關係，大手牽小手一起來運動。運動應該從小朋友時就要培養起，希望從國兒運加強兒童運動習慣及概念；今年的全民運動會台中市拿到全國總冠軍，顯示近幾年推行全齡運動有成。

蔣萬安表示，4年前盧市長提出來的政見，今天都一一落實，最讓他感動的是，盧市長一再強調為讓孩子有好的體驗、上一些運動課程，有時候爸媽卻沒辦法陪同孩子一起運動，或是大人去運動，孩子就沒人照顧；有國民暨兒童運動中心，能夠讓親子都能使用適合自己的設施，進行專屬課程，值得台北市未來學習。

李昱叡說，台中積極推動兒童運動發展，營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園等4座，聘請專業兒童運動教練開設兒童運動課程；長春、大里、潭子等3座在市長上任後，調整為國民暨兒童運動中心，首創將孩童專屬空間納入規劃，啟用後深獲好評。

李昱叡強調，潭子國民暨兒童運動中心歷經10年爭取，終於在去年11月27日正式營運，也是台中市第6座開放營運的運動中心。今年已開工的有清水、豐原、北屯及太平等4座，預計將開工的烏日全民運動館，也納入兒童運動空間規劃，提供優質運動環境，打造台中酷運動。