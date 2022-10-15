選戰逼近，彰化縣長王惠美持續縣政行程，15日到與業者於清水服務區舉行「聯合行銷活動」，推薦「彰化優鮮」優質產品。（吳敏菁攝）

選戰逼近，彰化縣百工百業挺黃秀芳後援會15日在鹿港舉行成立大會，蔡英文總統等到場力挺，強調支持黃秀芳打造彰化為綠能首都，不要讓「彰化縣政流標」，王惠美競選總部則指出，油電雙漲，百工百業製造成本上揚，產業變慘業，呼籲民進黨執政思考對策，不要一心拚選舉。

蔡英文總統強調，這次選舉，不僅關係彰化縣的未來，也是未來產業發展關鍵中的關鍵，彰化縣產業、技術人才流不住，許多重大建設一再流標，「彰化縣政不能再流標」，彰化縣有最好風場，看到縣府沒有積極處理，彰化有很多好的條件，值得更好的發展。要和全世界做生意都得向彰化買綠電，支持黃秀芳打造綠能首都，現在的縣長做不到，就讓黃秀芳來做。

黃秀芳強調當選要舉辦「2026台灣燈會」，並指出要「拚經濟」，並指出彰濱外海100多隻的離岸風機明年開始發電，要向中央爭取一半的風電營業稅給彰化人用，並「全面恢復369敬老金」等。

王惠美陣營表示，缺工缺料是全國普遍現象，中央工程同樣一再流標，全國性問題不該甩鍋地方。彰化縣許多工程，在彰化縣政府團隊持續不斷努力下，爭取追加經費補助，八卦山大佛、竹塘衛福大樓都已在施工中，彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程、彰化漁港碼頭工程，近日都陸續決標了。

王惠美競選總部發言人張建豐指出，縣長王惠美領縣府團隊，在競爭型長照社福、水環境、彰化生活圈道路計劃，與EGS永續經濟等工作都取得先機，加上青年就創業輔導、招商引資及完整的產業布局，讓彰化發展看見願景和方向。