副總統賴清德到Kolas 樂合部落老家問候。（王志偉攝）

副總統賴清德今下午到花蓮玉里，參加民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka 南區競選總部成立大會，藍營批評賴10天來花蓮2次，無視救災忙「拚選舉」，賴清德站台助講時強調，對地震「很能感同身受」，918花蓮強震他把一些資源帶到花蓮，但沒公開卻引起外界誤會，希望大家都來花蓮重建。

Kolas相繼成立北南兩地競選總部，今下午在玉里樂合部落老家總部成立，副總統賴清德二度抵花助講，造勢會上，26位頭目出面支持，賴清德說這是之前沒有看過的情況，呼籲花蓮人站出來力挺Kolas勝選。

賴清德說，台南和花蓮都在地震帶，2017年台南發生大地震，他任台南市長，中央地方合力重建。2018年2月6日，花蓮發生強震，當時他擔任行政院長，蔡英文總統立刻開設一級應變中心，當時花蓮人無助徬徨，他看在眼裡很悲傷。

賴清德說他當時特別責成政務委員陳美玲，召集行政相關部會組成震災重建小組，直接協助花蓮縣政府，做震災重建的工作，提高行政效率，避免公文往返擔擱救災重建時程，並要主計總處撥3億元給地方政府應急。

賴清德說縣府救災很辛苦，但嘴巴都不能說辛苦，因為災情比縣府團隊更辛苦，如果縣市長、縣市府團隊嘴巴說辛苦，會讓災民失去信心，也不可讓救災工作政治化，會讓災民失去信心。

賴清德致詞約40分鐘，花了20幾分鐘說明「地震救災經驗」，賴說，這次地震Kolas早掌握災情狀況，Kolas也拜託他是不是募集一些資源帶到花蓮，但認為這個事情應該要低調進行，沒有公開。也說自己現因擔任副總統，職權關係沒辦法站在第一線，以此回應藍營質疑「拚選舉」之說。

對於賴清德自清「感同身受」，國民黨花蓮縣黨部不滿，認為賴清德已經到了玉里災區，卻對災區視而不見，過門不入，也未予表達關心，政府官員平常為所屬政黨輔選，不予置評，但地方有重大災難發生，地震災情未見巡視表達關切，此時卻頻頻出現站台，心態可議，為政者應以蒼生為念。