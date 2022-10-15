俄烏開打至今超過七個月，儘管西方針對俄羅斯金融、能源等多面向實施制裁，但依舊未對俄核燃料下手，即使烏克蘭不斷呼籲西方實施禁運，然時至今日，歐盟成員國仍持續從俄羅斯進口核燃料。

CNBC報導，歐盟日前公布對俄羅斯的第8輪制裁，增列數個實體進黑名單，並擴大進出口禁令，但並未提出針對俄核燃料的貿易措施，而這也讓基輔官員和環保人士感到沮喪。

環保組織綠色和平永續金融專員羅德戈（Ariadna Rodrigo）表示，「如果歐盟認真想要止戰，必須阻斷核工業與俄羅斯的往來，並專注在促進節能和可再生能源」。

羅德戈說，保加利亞和匈牙利在上周是最直接反對制裁俄鈾及其他核燃料技術的國家。當被問及歐洲持續進口俄鈾，對其鼓勵其他國家禁運俄能源的努力造成多大破壞時，羅德戈表示，「我們沒有適當的討論這件事，表明了歐盟的雙重標準」。

烏克蘭總統澤倫斯基曾於8月時，向歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）討論歐盟對俄核燃料實施制裁的必要性。他在推特表示，「國際社會需要對俄羅斯核恐怖行徑做出強而有力的回應——制裁俄羅斯核工業及核燃料」。

烏克蘭總統首席經濟顧問烏斯騰科（Oleg Ustenko）9月底強化傳遞這一訊息，「石油、天然氣、鈾和煤，這些都需要被禁止，因為他們正用這些錢來資助這場戰爭」。

歐洲議會曾於4月呼籲「立刻」禁運俄核燃料，並呼籲成員國停止與俄羅斯國營核子企業Rosatom的項目合作。然俄羅斯居全球鈾市場主導地位，切斷與其的合作對歐盟而言並不容易，歐洲18座核反應堆都仰賴Rosatom的核燃料供應及其他服務。

根據數據顯示，俄羅斯佔全球濃縮鈾燃料供應達五分之二。美國官員曾權衡是否制裁Rosatom，因為若缺乏替代來源，可能會引起電力中斷的問題。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）9月下旬在維也納國際能源署上，向外界展現拜登政府未來發展濃縮鈾能力的決心，以擺脫對俄核燃料的依賴確保國家安全。目前美國僅有一處商業濃縮設施，由跨國財團Urenco Ltd持有，股東包括英國、德國與荷蘭。