因應尼莎颱風發布海上颱風警報，公路總局第三區養護工程處於10月15日晚間6時起成立緊急應變小組全面戒備，為維護用路人安全，颱風影響期間，三工處將嚴密監控轄區降雨情形及資訊。南橫高雄梅山口至台東向陽段明（16）日管制。

公路總局第三區養護工程處說，原本南橫公路的高雄梅山口至台東向陽段在開放日只通行至下午5時，由於颱風來襲，因此於今日晚間6時起管制，16日也不開放民眾通行。

三工處也特別呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

至於最新道路通阻詳情，民眾可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統 https：／／bobe168.tw／ ，及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https：／／168.thb.gov.tw 查詢即時路況，三工處並籲請民眾遵守管制規定。