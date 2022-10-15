台北市長候選人黃珊珊15日舉辦《城市・程式》新書分享會，由吳若權擔任主持人，台北市市長柯文哲、副市長彭振聲皆出席力挺，台北市長柯文哲也說，期待台北市可以出現第一位首都女市長，投給黃珊珊就是支持台灣的未來，不要再回到藍綠對抗的過去。

黃珊珊15日舉辦《城市・程式》新書分享會，台北市市長柯文哲、副市長彭振聲、社會局局長周榆修、消防局長局吳俊鴻、客家事務委員會主委徐世勳、城邦媒體集團何飛鵬、商周出版社總經理彭之琬，及台北市多名里長都到場祝賀。

台北市長柯文哲表示，其他的台北市長候選人必須想盡辦法證明可以擔任市長，但黃珊珊不用，馬上就可以上手，她絕對有解決難題的能力，有指揮協調市府組織的能力，期待台北市可以出現第一位首都女市長，投給她就是支持台灣的未來，不要再回到藍綠對抗的過去。

柯文哲也說，其中一個疫苗不敢公開，仇恨值已經很高，不會在更高，熟悉市政系統要時間，認識人也要花很多時間，但黃珊珊內外都看過，銜接成本相對低。

台北市副市長彭振聲則稱讚黃珊珊，並表示她是真心為人民排憂解難的工作者，她的法學及專業素養，都讓她扛得起各種壓力，不計毀譽，為民服務，相信她能帶領台北市繼續向前大步邁進。

黃珊珊在與主持人吳若權對談時表示，服務民眾20多年來，「公平正義」及「以人為本」是她始終堅持的，城市治理必須以人為本，從「人」的角度來思考施政方向，至於被問到今日行程多與市長合體，是否要加持選情，黃珊珊則表示，同場活動很正常，市長有幫忙新書寫序，簽書會當然要邀請。