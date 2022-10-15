日本宇都宮閃電車隊(Utsunomiya Blitzen)正式宣佈，與剛拿下環台賽亞洲藍衫冠軍二連霸的馮俊凱簽下兩年合約。在美利達自行車的引薦之下，接下來2023、24兩個賽季，阿凱將成為這支日本洲際車隊的一員，目標亞巡賽與日本國內聯賽的舞台。

「我覺得在不同時期有不同目標，這是一個轉換的時間點，現在來到日本比一些亞洲的比賽，通過密集的出賽，看看能不能在亞錦賽拿個分數，爭取進軍2024的巴黎奧運。相較於歐洲，在亞洲的UCI賽事，更有機會進入前半段的名次，進而去拼搶到重要的奧運積分。」

「我認為現在應該是我比較好的機會，如果再延個1、2年的話，年紀對我來講都已經不是優勢，尤其職業隊是很現實的環境，所以把握住這個機會，看看明、後年跟宇都宮的合作能衝到什麼程度，現在回來亞洲比賽的話，是不是我還能維持在比賽的前段班，甚至持續的站上頒獎台。」

在台灣防疫措施尚未趨緩之前，宇都宮閃電車隊社長柿沼章特別辦理簽證抵台，在完成隔離後，與馮俊凱完成正式簽約手續，顯見日方對於此次合作的重視。通過美利達公司的引薦，此次轉往美利達在日本的隊伍發展，不僅阿凱本人非常期待，能夠收獲一枚旅歐戰將，宇都宮車隊方面也滿懷期待。

柿沼社長表示，由巴林勝利車隊轉會而來的阿凱，是他們看重的主力成員。日本的競賽多以繞圈賽為主，選手生涯的經歷，讓阿凱對於當地的賽程也相當熟悉。車隊看好他能在這種屬性的競賽有所發揮，對於爭取亞錦賽和奧運積分的目標，宇都宮閃電車隊也明確表達強力支持。

「車隊覺得我可能有一定的能力，我也覺得我可能有一點點的水準，可是我畢竟還是新手，我要去適應人家的比賽節奏，不可能每一場比賽都適合我的屬性。社長說我是主將，但當隊友需要我幫忙的時候，我當然一定是義不容辭，以團隊共同的目標為最主要。」

「即使我很常在日本比賽，但真正和日本隊友一起比賽還是不一樣，感覺到他們對我加入這件事情非常慎重，轉換到一個全新的環境，這些其實到歐洲的時候都體驗過，所以不要想這麼多，就和我第一次挑戰歐洲一樣，把自己準備好，我非常期待明年的比賽！」

傳承首位一級車手的招牌，凱哥和宇都宮閃電車隊的複數年約，象徵選手生涯發展的良好循環。在全國公路錦標賽後，預計12月初阿凱將再次前往車隊所在的宇都宮市，與新年度的成員們會合，並且完成新年度形象的拍攝工作。車隊在1月份也安排了訓練營，為3月即將啟程的賽季預作準備。

以北關東栃木縣宇都宮市為中心，宇都宮閃電這支隊伍已經有14年的歷史，社長柿沼章和副社長廣瀬佳正過去都是職業選手出身，不僅立下與歐洲的自由車競賽接軌的遠景，於賽場上爭取佳績之餘，也要為社會做出貢獻，在教育、觀光、交流等多元活動中發揮影響力。

而宇都宮閃電車隊不僅對於阿凱的成績有所期許，更期待他在賽場上的拼搏，能為台日雙方支持他的粉絲帶來感動。抱持著這樣的心意，也才能真正將車隊的精神，傳達到關心與支持他的每位車迷。也相信此次的合作，能讓更多車迷朋友注意到日本豐富的公路車競賽項目。

樂見阿凱挑戰新的舞台，美利達自行車持續扮演台灣選手的後盾，相信他的歷程將成為後輩未來依循的範例，相較於直上歐洲大聯盟，凱哥相信日本的業餘或洲際隊伍，不失為台灣選手切入這項運動的一步好台階，感謝美利達公司的資源及用心，因為他們的穿針引線，才為這項新合作創造契機。