白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）早前指出，已經和老大哥普丁總統部署聯合部隊，來應對西部地區緊張情勢，不過卻遭克宮打臉不認。對此，尚在流亡的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）直言，普丁壓根不想讓白俄參戰，稱盧卡申科不足以信任。

曾被視為今年(2022)諾貝爾和平獎熱門人選的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭，近日接受美媒《政客》(POLITICO)採訪時指出，「任何關於盧卡申科無敵的形象都是一種幻覺，一切正在崩解」。稱他的政權目前面臨搖搖欲墜，普丁不敢肯定白俄軍隊會乖乖聽從指揮，因此才沒有要求參戰。

「想像一下，要是白俄士兵越過邊境，然後突然改變立場、選擇逃走，普丁的臉往哪裡擺，對克宮將是一場史詩級的挫敗。」

盧卡申科本周承諾已經與普丁進行聯合部署，藉機加強武力恫嚇。雖然白俄羅斯是入侵烏克蘭的關鍵跳板，但季哈諾夫斯卡婭非常肯定「普丁幾乎不允許白俄士兵越境」。

再者，隨著烏軍取得象徵性的勝利，盧卡申科意識到自己越來越「赤裸」。事實上，檯面下的叛逆程度已在戰爭初期表露無遺，例如2月數十名白俄游擊隊破壞俄羅斯的鐵路設備，阻止侵烏行動。