前立委郭正亮。（資料照片）

對於民進黨台北市長參選人陳時中稱沒有想到自己的仇恨值這麼高，前立委郭正亮認為，陳時中就是一天到晚講幹話！這種人當市長還得了？如果連這點都想不透，根本離民意太遠，選什麼舉啊！

民進黨台北市長參選人陳時中13日晚間接受電視節目專訪，對於仇恨值高的議題，陳時中說，「我自己知道揹滿了箭靶，但我沒有想到，這會有說很高的一個仇恨值」！

前立委郭正亮14日在《新聞大白話》直言，審計部對高端部分提出糾正，譬如多次延遲交貨，衛福部遲遲不罰；未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀，浪費國家預算。這都在陳時中在衛福部長任內，還要推拖到薛瑞元？

郭正亮分析為何陳時中仇恨值這麼高？就是一天到晚講幹話！譬如「世界怎麼追得上台灣」、「世界不是只有美國」、「校正回歸」、「我都不能講錯一句話嗎」、「要怪就怪病毒」、「滾動式調整」、「粗暴言論大可不必」、「你的心態很不健康」。

郭正亮強調，陳時中幹話可多了，只是稍微幫大家複習一下，從來就不認真回答問題，在衛福部長任內就幹話一大堆，對具體問題不回應，避重就輕，根本不適任衛福部長，這種人當市長還得了？根本就不適任！如果連這點都想不透，根本離民意太遠，選什麼舉啊！