國防部長邱國正在立法院備詢時表示，不管有沒有砲彈，只要逾越領海領空，就當作「第一擊」，中共飛彈8月飛越台灣上空算是第一擊。針對兩岸目前的情勢，前空軍副司令、退役中將張延廷認為，兩岸打不打的決定是在美國，而「第一擊」定義的調整就是給美國交代。

張延廷15日接受《中評社》專訪時表示，從俄烏戰爭就可以看到，無人機現在已經受到廣泛應用，而現在國軍對「第一擊」的定義是來到我們領空，領海的上空也是領空，也就是12海里（22公里）以內，無人機只要進入這範圍就視為第一擊。看來第一擊調整過後，對岸的無人機如果過來，國軍真的會打，但更重要的是美國人會怎麼看？台灣為何會對「第一擊」的定義作出調整？台灣其實是幫美國做事，美國已表態認為大陸無人機進入是在「破壞現狀」，既然美國人都這麼認為，總統蔡英文還能沒有動作嗎？

張延廷覺得，美國現在確實想把烏克蘭複製到台灣，兩岸打不打，是美國在決定。另外，現在台灣討論兵役要恢復為一年，也是美國所希望的，美國前國防部長艾斯培先前訪台時，就建議台灣應將役期延長至少1年，如果要玩抗中保台就得做，因為對美國要有所交代，不能說台灣自己不當兵，要美國人來幫忙。

被問到如果兩岸真的打起來，台灣可以撐多久？張延廷認為，撐多久不是問題，問題是決心跟意志力，台灣現在的精神武裝不夠，士氣也不夠，所以撐不久，但若決心夠，打一年、兩年都沒問題。至於士氣夠不夠，有三項指標，第一個軍人招募情況好不好？但國軍現在的招募狀況不好。第二，恢復兵役制度的情緒高不高？但目前看起來民眾沒有很積極，有大批建中學生或台大學生要投筆從戎去讀官校嗎？並沒有。第三，大家有沒有捐輸？也沒有人捐。這三項指標中，台灣一項都沒有。