台中市教育局與中華祖父母關懷協會合作，舉辦的第3屆全國「好漾爺爺奶奶」表揚活動，15日來自全國25位得獎者與家屬共聚一堂。副市長令狐榮達說，感謝爺爺奶奶們的奉獻為年輕世代做良好示範和榜樣；市府團隊持續努力，推動鼓勵祖孫們共學、共玩、共伴，讓台中成為年長者最友善幸福的宜居城市。

令狐榮達說，台中市目前65歲以上人口已達41萬人，因應高齡化趨勢，市府規畫系統性多元服務，包含老人健保補助、敬老愛心卡、雙十公車優惠等社會福利政策；全市29個行政區皆設有樂齡學習中心，社區大學共11所，立案老人安養護機構計有66家、社區關懷據點已達450個。

教育局長楊振昇說，活動包括教育局、家庭教育中心、學校、樂齡學習中心、社區大學、長青服務中心、長青學苑等單位齊聚；選拔台中市有11位爺爺奶奶獲獎，每位都活躍參加各種活動，戲劇、舞蹈、園藝等，且熱心擔任志工，回饋社會。

楊振昇指出，劉秀春奶奶資助認養兒童，已歷40年；曾嘉隨奶奶雖與癌症病魔抗戰，仍積極面對人生，每日維持晨跑的習慣，並走入校園成為志工，推動客語教學；林蒼發爺爺獲選為農會代表20餘年，協助農民解決無數疑難問題。

楊振昇表示，獲選好漾爺奶中，還有一對來自南部的賢伉儷，四代同堂，華庭滿福，黃茂森、唐光霞夫妻二人，一同義舉行善、博愛為仁；每逢春節致贈社區貧戶過年紅包、設置愛心廚房供貧困者溫飽、醫院設置救難基金協助貧困病友、參加學校志工服務且提供大愛獎助學金，積極行善，數十年如一日。

「中華祖父母關懷協會」理事長吳清基說，祖父母節是11年前他擔任教育部長時，向前總統馬英九及前行政院長吳敦義建議，獲得支持成立的；2015年進一步成立「中華祖父母關懷協會」，這次來自全國各地機關單位推薦獲選的25位好漾爺爺奶奶，全是胸懷博愛、仁風義舉、廣施無畏的精彩人生典範。