有觀點認為，中國對資本無序擴張的限制，特別是對互聯網平台的監管，可能不斷衝擊外資和民營企業的信心。中共二十大之後會有哪些政策和措施緩解外資和民營企業的擔憂？中共二十大新聞發言人孫業禮表示，為防止資本無序擴張，中國大陸政府為資本設置好「紅綠燈」，希望不斷完善市場化、法治化、國際化的營商環境。

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人孫業禮今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，回答中外媒體記者提問。

孫業禮表示，不能把限制資本無序擴張和促進非公經濟健康發展對立起來看。資本是社會主義市場經濟的重要生產要素。改革開放40多年來，資本同土地、勞動力、技術、數據等生產要素共同為發展和繁榮社會主義市場經濟作出了貢獻。

孫業禮表示，中國共產黨在充分肯定資本在發展社會主義市場經濟中積極作用的同時，提出要正確認識和把握資本的特性和行為規律，防止資本無序擴張，為資本設置好「紅綠燈」。他理解，設置「紅綠燈」，不是不要資本，而是要更好維護市場經濟秩序，使資本在法律法規的制度框架下健康發展。這樣做，不僅不會影響民營經濟發展，而且有利於民營經濟發展。

孫業禮表示，民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎，民營經濟人士始終是中國共產黨長期執政必須團結和依靠的重要力量。毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，這兩個「毫不動搖」已經作為黨和國家的一項大政方針，寫入新時代堅持和發展中國特色社會主義的基本方略。這個方針政策現在沒有改變，將來也不會改變。

孫業禮指出，中國是法治國家，無論是國有資本還是民營資本、內資還是外資，都受法律保護。中國將充分借鑒世界各國的有益做法，統籌好強監管和促發展的關係，不斷完善市場化、法治化、國際化營商環境。

孫業禮最後強調，中國始終都會是投資的熱土，請大家放心。