高鐵延伸南高雄議題爭議不斷，高雄市長陳其邁14日將高鐵不進入高雄火車站決案甩鍋國民黨，對此，高市議員李眉蓁認為，陳其邁此說法相當荒謬，他根本不在乎高雄百年發展，只在乎自己的官位前途，心中根本沒有高雄。

李眉蓁指出，她今年5月市政總質詢時，率先提出高鐵經過南高雄再到屏東，要求陳其邁設法爭取，但他當時支吾其詞，不肯正面回應，現在國民黨高雄市長候選人柯志恩近日再次提出相關議題，陳其邁卻甩鍋給2010年的國民黨，說當時沒有預留共軌空間，高鐵無法進入市區。

李眉蓁質疑，如果陳其邁的說法成立，2010年之後高鐵就沒有進入市區的可能，那麼2019年行政院長蘇貞昌、時任行政院副院長陳其邁提出高鐵南延時，可以直接評估不進市區就好，何必再提到高雄案及小港潮州案？

李眉蓁指出，蘇貞昌、陳其邁在2019年認為高鐵經過市區南延到屏東是可行的，所以才會請交通部納入評估，只是最後蘇貞昌心裡沒高雄，為了節省成本，選擇最便宜的左營案，而陳其邁不敢反駁，只能欣然接受。

李眉蓁痛批，她5月質詢時就指出，左營案路線因為要經過大社工業區，連環評委員都覺得有危險性，應該要找替代路線，然而陳其邁不敢得罪中央、不敢重新爭取，只會把責任推給國民黨，看不到他勇於負責承擔的表現。她懷疑陳其邁心裡在乎的根本不是高雄百年發展，而是自己的官位前途。