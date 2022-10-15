中美兩國的矛盾程度與日俱增，從現在起到2035年、或者到2049年左右，中方將會如何回避這種衝突即將帶來的風險？中國如何面對美國的打擊？中共二十大新聞發言人孫業禮表示，中美共同利益遠大於分歧，中國從來不信所謂的「修昔底德陷阱」（新興大國在崛起的過程中都會受到守成勢力的阻擋，產生不可避免的衝突），反對「國強必霸」的邏輯和零和博弈的思維。

中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發言人孫業禮今天（15日）16時30分在人民大會堂舉行新聞發佈會，回答中外媒體記者提問。

孫業禮表示，中美關係攸關世界前途命運，能否處理好彼此關係，是兩國必須回答好的世紀之問。如果說過去50年國際關係中一個最重要的事件是中美關係恢復和發展，造福了兩國和世界，那麼未來50年國際關係中最重要的事情就是中美必須找到正確的相處之道。

孫業禮指出，這其中的關鍵，就是習近平總書記提出的相互尊重、和平共處、合作共贏。中國相信，中美兩國人民有智慧、有機會、有能力找到這樣的相處之道。

孫業禮表示，中國一直認為，中美共同利益遠大於分歧。一個健康穩定的中美關係，符合兩國人民共同利益。事實上，中美利益已經深度交融。單從經貿關係看，2021年，中美貿易額達到創紀錄的7500多億美元，同比增長28.7％，中美經貿合作支撐了260萬個美國就業崗位。

孫業禮表示，更應該看到，當今世界有許多挑戰需要兩國合作應對。國際社會普遍期待中美兩國發揮引領作用，承擔大國責任，穩定雙邊關係，推動全球合作。

孫業禮表示，和平、和睦、和諧是中華民族5000多年來一直追求和傳承的理念，中國謀求發展是為了本國人民過上更美好生活，而不是挑戰別人。中國從來不信所謂的「修昔底德陷阱」，反對「國強必霸」的邏輯和零和博弈的思維。

孫業禮強調，中國不惹事，但也不怕事。中國不欺負別人，但也不允許別人欺負中國。大勢不可逆。中華民族偉大復興歷史進程，任何人、任何勢力都不能阻擋。