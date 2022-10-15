蔡孟軒將女兒當龍頭舞，練體力，親子同樂，希望在祈福大會傳遞神龍遨遊，護佑世人的心意。（太極門提供）

太極門氣功養生學會將於16日在台灣大學綜合體育館，舉辦「良心領航‧點亮希望」愛與和平全球祈福大會。會員蔡孟軒參加神龍陣是舞龍頭成員之一，每週六、日從台中到台北排練，回家後利用與女兒玩樂時，將女兒當龍頭舞練體力親子同樂，希望在祈福大會傳遞神龍遨遊天地、護佑世人的心意。

蔡孟軒說，一個多月下來，將原本白皙的皮膚曬成古銅色，世人正遭受極端氣候、疫病、饑餓、戰爭等天災、人禍的威脅，這一切的根源就是人心的問題；每個人都有賜福他人的能力，同時也渴望收到來自他人的祝福。

蔡孟軒指出，他為了能完美呈現神龍遨遊天地、賜福人間的心意，回到台中後雖無師兄可以一起舞龍，但他想到女兒與龍頭的重量差不多，利用與女兒玩樂時，練體力，有時也練神龍遨遊天地的動作。

蔡孟軒說，在古老東方文化裡，龍是最神秘的神獸，不同國家的各式慶典中，常有舞龍，其目的不外乎祈福、慶安，為社稷帶來祥和安定的力量。龍在華人世界，是慈悲、勇敢、真智慧的象徵；藉由神龍的精神為世人祈福，祝願世人智慧增長，共聚善念，戰爭止息，疫情不在。

主辦單位表示，「良心領航‧點亮希望」愛與和平全球祈福大會，16日下午下午1時30分至5時舉辦，民眾可透過直播參與，期望透過舞動神龍，願神龍賜福世人，祝禱世界和平，一起為台灣與世界祝禱，讓台灣早日遠離疫情，讓世界更美好。