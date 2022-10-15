幼幼社會福利慈善基金會一年一縣市關懷慈善活動，今年於10月15日在台東鐵花新聚落舉辦募款見面與慢飛愛心義賣園遊會。今年中美洲友邦貝里斯、瓜地馬拉及宏都拉斯駐臺大使與代表，偕同中美洲經貿辦事處共襄盛舉，攜手公益大使氣象主播王淑麗，一起幫助「台灣公益社會實踐協會」為中低收入弱勢遲緩兒募集早療經費。

東森電視與幼幼基金會關懷弱勢慢飛兒向來不遺餘力，基金會董事長孫嘉蕊表示這三年已陸續協助宜蘭、彰化偏鄉慢飛天使及他們的家庭獲得療育資源，遲緩兒也許起步較慢，但只要給予適當的早療，都會有明顯進步。今年來到早療資源不足的台東，東森副董事長張璠也與氣象主播王淑麗、幼幼台哥哥姊姊一起為慢飛兒打氣，並邀請中美洲友邦大使們成為這次的公益夥伴，希望匯集更多人的愛心與力量，幫助當地的孩童們健康快樂平安長大。

友邦大使及代表們感謝幼幼基金會及東森電視的邀約，參與這個別具意義的慈善活動。貝里斯碧坎蒂大使(Dr. Candice Pitts)表示患難見真情，很榮幸自己能為弱勢孩童盡一份心力，在他們最需要援助的時刻，給予即時的愛與關懷。瓜地馬拉駐台代辦蘇熙(Sussely Sánchez)表示「美食」對瓜地馬拉或台灣文化都是重要的一環，這次為了活動特別推出兩道瓜地馬拉經典巷弄小吃，邀請與會民眾在品嚐美食的同時，也一起做公益幫助小小天使們展翅高飛。宏都拉斯布羅德大使(Harold Burgos)也大力讚揚並支持遲緩兒早療的計畫，並期待未來與幼幼基金會攜手再合作，共同守護慢飛兒的成長路。

廖鴻達主任則強調中美洲駐台大使館長期一直關注台灣社會議題，並以實際行動關懷與協助弱勢團體，如2020年瓜地馬拉駐臺大使曾將瓜國手工雕刻蠟燭義賣所得捐贈烏來原民部落的福山國小；今年中美洲經貿辦事處舉辦的「中美洲友邦胖卡環台」活動，大使們更隨同造訪了台灣各地偏鄉小學、原住民社區，讓資源較為缺乏地區的朋友，也有機會認識邦交國的文化與美食。這次透過友邦大使們的熱心響應，希望讓民眾能一起關注慢飛天使早療議題，跟中美洲友邦大使一起給他們鼓勵和支持。

曾環台兩個月的中美洲胖卡餐車也特地為這場公益活動，準備了道地的傳統美食與民眾分享，包含貝里斯經典早餐炸傑克與雞肉派；風味獨特的瓜地馬拉檸檬漬鮮蝦及鮮蔬熱、狗堡，以及使用玉米粉製作的宏都拉斯安吉拉達餅和子彈捲餅。另外，可可蛙、姿力康食品與深度咖啡也分別設攤義賣來自貝里斯的濃郁巧克力、瓜地馬拉的養身黑檸檬和宏都拉斯的香醇咖啡，當天所有收入全數捐出協助發展遲緩幼童們及早進行治療。

此外，活動現場除了有主播王淑麗2023桌曆義賣與海報簽名會外，數十位中美洲友邦在台留學生們，也帶來精采的傳統舞蹈與民謠演唱，讓當天參與活動的慢飛天使及其家長們可以體驗中美洲的特色文化與美食，並期在歡樂中感受來自友邦的愛與關懷。