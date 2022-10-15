美國聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，高於預期的9月通膨數據並不代表聯準會需要升息到高於前次會議預測的水平；不過，該份報告證明當局有必要繼續「前置式」（frontloading）大幅升息3碼。目前市場認為11月初會議升息3碼的機率接近百分之百，由布拉德談話來看，12月會期也可能再升3碼。

布拉德今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有貨幣政策投票權，他接受路透訪問時指出，美國9月消費物價指數（CPI）年增8.2％，反映通膨變成「有害」、難以馴服，聯準會因此需要保持快速行動。

在11月預期升息3碼之後，布拉德指出，目前討論12月應否升息3碼仍是言之尚早，但如果現在必須作出決定，他會支持升息3碼的決定。

如果聯準會在11月及12月分別升息3碼，今年底聯邦基金利率將升至4.5％至4.75％區間，高於聯準會官員預期的4.4％。目前則為3.00％-3.25％。

布拉德表示，倘若12月決議連續第五升息3碼，應屬於他先前所說「前置式」策略。

不過，布拉德認為，聯準會2023年將由數據決定接下來升息幅度。他說，有可能數據迫使聯準會進一步升息，但也有可能通貨緊縮，那麼聯準會便會維持利率平穩。

另外，舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受雅虎財經訪問表示，通膨數據不配合聯準會的政策力度，因此聯準會不會放緩升息步伐。

戴利今年在FOMC沒有貨幣決策投票權。她表示，聯邦基金利率明年升至4.5％至5％區間屬於合理揣測，當局有必要把利率調高至足以限制經濟的水平，才能讓供需回復平衡。

戴利又說，她接觸到的商界人士也關切高通膨及勞工短缺問題，多於擔心經濟衰退，並稱即使陷入衰退，預料也是溫和程度，與聯準會心目中的軟著陸差距不大。