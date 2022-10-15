德明財經科技大學學倫會日前認定民眾黨立委蔡壁如論文抄襲，已撤銷其碩士學位，她更於14日晚間發聲明辭去立委一職，有知情人士透露，蔡壁如之所以火速請辭，是希望降低對民眾黨選情衝擊。民進黨立法院黨團總召柯建銘15日提醒，民眾黨在犧牲蔡壁如掩護高虹安的同時，別忘記高虹安的問題比蔡壁如更加嚴重，畢竟她即將面臨論文抄襲引發的後續法律問題。

針對民眾黨選情是否會因蔡壁如而受衝擊，柯建銘說，由於蔡壁如被德明財經科大學倫會認定論文抄襲，撤銷其碩士學位，民眾黨才希望讓蔡壁如辭去立委一職，迅速止血，卻忘記高虹安也是一個問題。

柯建銘進一步解釋，資策會期刊論文逾8成被複製到高虹安論文，非屬合理使用範圍，資策會也已表示將發文至辛辛那提大學說明，並不排除採取法律程序，顯見高虹安問題比蔡壁如嚴重上百倍，提醒民眾黨犧牲蔡壁如欲掩護高虹安，別忘記高虹安還得面對後續法律問題。

民進黨立委許智傑則認為，不論中間過程如何，蔡壁如願意面對問題辭去立委一職，他都想肯定蔡壁如有擔當，也相信蔡壁如不會被斷尾，未來接管民眾黨秘書長的可能性也很大，在此祝福她繼續替台灣貢獻一份心力。

針對遞補蔡壁如立委缺的新光集團第三代吳欣盈來自國內大財團，可能與立法院問政身分產生衝突一事，許智傑說，《憲法》賦予每個人參政權，不應該預設立場，相信吳欣盈會做好利益迴避，當一位稱職的立委。