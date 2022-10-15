桃園市圖書館總館傳出規畫10月15日營運，不過因尚未完工延期。國民黨桃園市長候選人張善政15日前往總館，他痛批原定的開幕剪綵延期，桃園市長鄭文燦卻跑去和蔡英文總統為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢，「多麼的諷刺。」

桃園市新聞處詹賀舜表示，總圖書館工程為求給市民完善的環境，經市政會議及專案會議討論，要進行使用人數的壓力測試，開館試營運預估為11月上旬，根本沒有張善政所說今日開幕，這是把舊資訊移花接木，誤導媒體與民眾。張善政之前反對總圖開幕，現在要求提早開幕，這根本是把公共工程當做政治口水的靶子。

張善政和前公共工程委員會主委李鴻源、市議員詹江村、候選人凌濤一起到圖書館總館。張善政說，總圖最近多次驗收，因為公共安全問題沒有通過，假如依照原來時程，15日站在這邊的不會是他，而是鄭文燦，甚至是蔡總統來開幕剪綵。

張善政說，結果總圖今天無法啟用，鄭文燦與蔡總統選擇去幫民進黨市長候選人鄭運鵬選舉造勢。張善政呼籲，鄭文燦不要再花這麼多時間選舉造勢。維護市民安全是市長每天都要肩負的責任，總館是大家期待的建築，但因為安全問題無法啟用。結果不設法改善問題，反而跑去選舉。

張善政也提到，已經有八德國民運動中心天花板垮下來、蘆竹國民運動中心上百問題沒解決的前例，如今市府又押日期於下個月啟用，真的很擔心為了到時候啟用，犧牲市民安全。

市議員候選人凌濤表示，接獲爆料，總圖2018年3次流標，最近3次勘驗都沒通過，最大原因就是消防安全沒有達標，甚至連地毯防焰標準都沒有過關，如果連這些基本的消防安全都沒有顧好，鄭文燦還要顧選舉，不顧公共安全，市民會怎麼看待鄭文燦？

他說，強力呼籲鄭文燦，不要再帶蔡總統到南區競選總部，好好的帶蔡總統來檢視桃園的公共安全，包括八德運動中心、包括桃園區豆腐渣的游泳池，這些都是市民真正關心項目。

李鴻源則說，最近八德運動中心讓桃園鬧上國際媒體，不是很光榮的事情。建議回歸專業，市政府應該要給市民交代。李表示，假如真的招標有問題，應該好好痛定思痛，就像總圖一直沒辦法驗收完成，應該盡快驗收完成，給桃園市民一個安全的空間。

市議員詹江村說，總圖不但使用執照還沒拿到，有些隔間還不在設計圖裡，至少應該取得雜項執照。但也還沒通過。他批評，總圖如果還是一樣跟其他公共工程一樣，啟用以後，再來驗收、改善，這是置人民百姓安全於何地？

詹賀舜說明，鄭文燦一再強調工程與營運的品質，工務局新工處同仁在工程的每一個環節，都累積很專業豐富的經驗，所以升格以來，桃園市的公共工程，得到非常多金質獎、金安獎以及國家卓越建設獎的肯定，這是非常明顯的進步。桃園市立圖書總館是市民非常期待的文化地標，鄭文燦多次親自開會、會勘，要求工務局及文化局依照實際進度規畫開幕啟用時間。

詹賀舜表示，目前總圖工程進度已進入收尾階段，消防現場檢查已經通過，目前由使用單位會同施工單位、監造單位進行功能測試及缺失查驗作業，係依政府採購法及契約規定辦理。並會同OT廠商在現場進行檢測，也提醒OT廠商目前屬於測試、查驗階段，其他教育訓練等行為應另覓地點，不得在館內進行。

詹賀舜說明未來的進度為，總圖書館也將在取得使用執照後，才能辦理試營運作業，依照壓力測試結果，完成改善計畫，才會訂定正式的總圖開幕時間。