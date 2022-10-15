中央流行疫情指揮中心成立屆滿1000天，尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁今也在臉書表示，感謝防疫期間，為防疫工作辛苦付出的第一線，以及自律合作的大家，每一位都是防疫英雄！

中央流行疫情指揮中心成立屆滿1000天，今（15）日舉辦「千錘百鍊 蘋安幸福」活動，邀請總統蔡英文親自蒞臨指揮中心，並特別準備代表平安的「蘋果」發送給防疫團隊。指揮中心自2020年1月20日三級成立以來，同月23日提升為二級開設，2月27日再提升至最高等級一級開設。

尋求連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁今也在臉書表示，一場全球蔓延的疫情，讓世界看見台灣，因為政府與鄉親的防疫優先，展現團結韌性，守住了疫情才能與疫病共存，逐漸恢復正常生活。

翁章梁指出，因為疫情，台灣與世界交朋友，讓世界各國在患難中見證台灣人相互扶持的真性情。

翁章梁強調，1000天非常不容易，但已經是全世界的典範，感謝防疫期間，為防疫工作辛苦付出的第一線，以及自律合作的大家，每一位都是防疫英雄！