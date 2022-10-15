苗栗縣退休軍、公、教、警、消等5大協會加上警友會，15日晚共同組成後援會相挺苗栗縣長候選人鍾東錦。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣退休軍、公、教、警、消等5大協會加上警友會，15日晚共同組成後援會相挺苗栗縣長候選人鍾東錦，苗栗縣長徐耀昌到場和老同事相見歡。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣退休軍、公、教、警、消等5大協會加上警友會，15日晚共同組成後援會，共同推薦苗栗縣長候選人鍾東錦，許多退休協會幹部，都曾經是苗栗縣長徐耀昌昔日部屬，徐耀昌特別前往與大家團聚，並強調只有鍾東錦才能持續他的政策，並且持續照顧退休軍公教警消人員，為大家爭取福利、保障權益。

苗栗縣消防退休人員協會理事長石德忠表示，歷任多個縣市消防局長退休後，這是第一次幫縣長候選人站台，主要是因為議長鍾東錦兼任苗栗縣義消總隊長，從人員補強、設備更新到經費營運都全力支持，讓警義消在救災救難時，沒有後顧之憂，鍾議長對於消防弟兄的照顧都能面面俱到，相信未來主持縣政，也會是一個最佳的人選。

苗栗縣退休警察人員協會理事長邱智遠指出，今天原本預定50人到場參與後援會成立大會，不過，消息一出，總共有100餘人報名參加，大家都是來幫鍾東錦加油打氣。邱智遠表示，「人非聖賢孰能無過」，每個人都有過去，就像自己曾經擔任少年隊長，輔導過許多犯錯的孩子，希望他們可以重新回到社會，被大家所認可，而鍾議長就是一個知錯能改、奮發向上的最佳典範，如今的鍾議長有能力、有魄力，又會做事，所以一定要站出來支持他。

從事警察工作長達40年，目前擔任苗栗縣退休公教人員協會常務監事的曾琛炫指出，和鍾東錦素昧平生、並不相識，但經昔日員警同事以及頭份、南庄等地區親友告知，發現鍾東錦是一個熱情、忠義，一心為苗栗服務的人才，才會特別代表退休公教人員協會站出來，力挺鍾東錦。

看到近千名退休軍公教警消人員願意挺身而出，鍾東錦表示，銘感五內，「十分感謝」。對於民進黨動用國家機器，派出中央官員來到苗栗，極盡抹黑、誣陷之能事，鍾東錦指出，這是一場外地人與本地人對決的選舉，而民進黨提名的候選人提不出政見，只會用「潑髒水」來打選戰，還說要翻轉苗栗，其實仔細想想，民進黨早就已經翻了台灣，但民進黨全面執政的後果，連李遠哲都發現情況不對，最近還公開表示，沒想到民進黨第二次輪替，會墮落的這麼快。若持續下去，台灣可能面臨危險甚至戰爭的邊緣，這都不是國人所樂見。

因此，鍾東錦呼籲鄉親，為了苗栗、為了台灣，大家團結好好打贏2022苗栗這一仗，贏得縣長選戰，2024再與藍軍一起重回執政，把國家導向正確的道路，為人民謀求更美好的未來。