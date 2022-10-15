台灣基進台南市議員候選人李宗霖、台灣基進嘉義市議員候選人翁渙瑤、台灣基進台中市議員候選人楊欣怡4人今天上午赴退輔會門口抗議反對拆除蔣介石銅像，退輔會發出聲明深表遺憾。

退輔會表示，對於拆除銅像及轉型正義問題，過去發言人李文忠副主委已有較完整的說明:「轉型正義理應支持，這也是法律的要求，歷史的正義及和解才能達成。老總統銅像該收的收，該拆的就拆。」

但對輔會強調，榮家伯伯多視老總統為將他們從大陸帶到台灣的父親一樣，榮家銅像應該全數保留。社會及立委關心的是中正紀念堂銅像拆除的事，那是最大威權的象徵，在民主國家本不應存在，但若現在處理，勢必引起榮民與深藍族群强烈失落、抗爭,徒增困擾，也不利和解共生。所以務實的解決之道不是拆除，是威權除魅。

退輔會強調，該會職責是職司服務照顧榮民，包括照顧榮民的情感。榮民一輩子保家衛國，奉獻台灣，我們誠懇的呼籲社會各界，理解尊重榮民的情感。