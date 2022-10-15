用鏡頭看台灣》社子葫蘆寺遶境 除瘟賜福護台灣 20:302022/10/15 中時 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，有感新冠肺炎疫情肆虐、民心徬徨，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，一位信徒在起駕前拍攝觀音佛祖金身。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，有感新冠肺炎疫情肆虐、民心徬徨，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜並隨觀音菩薩遶境，葫蘆寺內掛滿了祈福燈籠。（張鎧乙攝） 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜。（張鎧乙攝） 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北葫蘆寺的媽祖部將順風耳與千里眼準備出發。（張鎧乙攝） 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，觀音佛祖金身坐轎出發遶境，沿途信眾設香案恭迎。（張鎧乙攝） 「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同起駕。（張鎧乙攝） 「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同起駕。（張鎧乙攝） 「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，其中著名的白沙屯媽祖神轎也一同遶境，信眾紛紛趴在地上鑽轎底，祈求媽祖給予保佑與祝福。（張鎧乙攝） 「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，其中著名的白沙屯媽祖神轎也一同遶境，信眾紛紛趴在地上鑽轎底，祈求媽祖給予保佑與祝福。（張鎧乙攝） 「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同遶境。（張鎧乙攝） 台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，有感新冠肺炎疫情肆虐、民心徬徨，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，15日起舉辦「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜並隨觀音菩薩遶境，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭，一早從台北葫蘆寺起駕，遶境區域沿延平北路9到4段、重慶北路4段等路線，途經大龍峒保安宮，並前往葫蘆堵、社子地區進行大遶境，盼藉9大宮廟神聖的威力祈福除瘟護台灣。 遶境開槍打死人又放「炸彈」勒索建商 萬華角頭落跑了 社子島工廠晚間失火 黑煙衝天廠房全面燃燒 批淡北道路將使台北塞車 黃珊珊：勿以鄰為壑 #遶境 #葫蘆寺 #社子 #賜福 #護台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔣萬安、黃珊珊先離開 蔡英文致詞拉抬陳時中 12:292022/10/15 政治 疫苗採購遭疑有價差 陳時中：錢不會到任何人口袋 13:572022/10/15 政治 台北買房貸款 陳時中：沒時間處理被套牢 11:482022/10/15 政治 蔣萬安赴葫蘆寺參香 期盼台北走出疫情陰霾 20:332022/10/14 政治 藍綠雙北參選人 新北合體一起拚 04:102022/10/03 政治要聞 蔣萬安「深蹲換搭免費公車」政見 黃珊珊打槍：政策須有公平性 11:142022/10/09 政治 蘆洲湧蓮寺遶境起口角引爆衝突 3陣頭男遭逮 22:542022/10/13 社會 陳時中稱有感情不捨離開葫蘆寺大典 黃珊珊：去葫蘆寺沒見過他 16:152022/10/09 政治 邊境明解封「換護照現場」曝 網看人潮崩潰了 08:232022/10/12 生活 蔡壁如碩士學位遭撤銷 蔣萬安：相信柯文哲會明快處理 10:152022/10/14 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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