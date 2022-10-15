台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，有感新冠肺炎疫情肆虐、民心徬徨，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜並隨觀音菩薩遶境，葫蘆寺內掛滿了祈福燈籠。（張鎧乙攝）

台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜。（張鎧乙攝）

台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北葫蘆寺的媽祖部將順風耳與千里眼準備出發。（張鎧乙攝）

台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，15日起舉辦「「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，觀音佛祖金身坐轎出發遶境，沿途信眾設香案恭迎。（張鎧乙攝）

「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同起駕。（張鎧乙攝）

「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同起駕。（張鎧乙攝）

「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，其中著名的白沙屯媽祖神轎也一同遶境，信眾紛紛趴在地上鑽轎底，祈求媽祖給予保佑與祝福。（張鎧乙攝）

「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，其中著名的白沙屯媽祖神轎也一同遶境，信眾紛紛趴在地上鑽轎底，祈求媽祖給予保佑與祝福。（張鎧乙攝）

「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭一同遶境。（張鎧乙攝）

台北市士林區社子葫蘆寺適逢建廟75周年，有感新冠肺炎疫情肆虐、民心徬徨，為弘揚觀音佛祖的眾神慈悲救苦精神，15日起舉辦「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，虔誠信眾湧入參拜並隨觀音菩薩遶境，邀集松山慈惠堂、大甲鎮瀾宮、麥寮拱範宮、台北關渡宮、大龍峒保安宮、社子島坤天亭、白沙屯拱天宮、北港朝天宮的九聖尊神以及相關陣頭，一早從台北葫蘆寺起駕，遶境區域沿延平北路9到4段、重慶北路4段等路線，途經大龍峒保安宮，並前往葫蘆堵、社子地區進行大遶境，盼藉9大宮廟神聖的威力祈福除瘟護台灣。