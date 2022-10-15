年底縣市長選舉，進入倒數，根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計 為台灣讚聲」官方網站公布的最新預測當選率，其中台北市長選戰，國民黨蔣萬安仍以39.3％領先民進黨陳時中的34.5％、無黨籍黃珊珊的26.2％；若與8日的預測當選率相比，蔣萬安領先陳時中的幅度可說逐漸擴大。

根據《2022選戰溫度計》六都市長選戰最新預測當選率，截至15日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜55.3％、民進黨林佳龍44.7％；台北市︰國民黨蔣萬安39.3％、民進黨陳時中34.5％、無黨籍黃珊珊26.2％；桃園市︰國民黨張善政40.3％、民進黨鄭運鵬33.9％、無黨籍鄭寶清13.7％、民眾黨賴香伶12.2％；台中市︰國民黨盧秀燕57.7％、民進黨蔡其昌42.3％；台南市︰民進黨黃偉哲49.9％、國民黨謝龍介33.4％、無黨籍許忠信8.4％、無黨籍林義豐8.3％；高雄市︰民進黨陳其邁59.0％、國民黨柯志恩41.0％。

另外，基隆市最新預測當選率︰國民黨謝國樑39.7％、民進黨蔡適應36.5％、時代力量陳薇仲14.0％、無黨籍黃希賢9.9％；新竹市︰ 民眾黨高虹安37.0％、民進黨沈慧虹32.0％、國民黨林耕仁31.0％；屏東縣︰民進黨周春米48.7％、國民黨蘇清泉34.9％、國民黨詹智鈞16.4％。

其中台北市長選戰預測當選率，國民黨蔣萬安在10月8日以38.8％領先陳時中的35.2％，約3.6個百分點。短短幾天，10月14日蔣萬安以39.3％領先陳時中的34.5％，約4.8個百分點，領先幅度逐漸擴大。