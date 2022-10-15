開幕日最終戰由桃園台灣產險出戰 conti，本場比賽桃園台產發揮高度優勢，曾祥銘與陳政錡兩人多次在網前逞兇，猛烈攻勢讓 conti 毫無招架之力，防守上則有效壓制住 conti 的攻擊，最終桃園臺產以 25比18、25比12 與 26比24 直落三的比數輕取 conti，替企排18年打出好的開始。

首局桃園台灣產險來勢洶洶，靠著劉昱麟與陳冠中的攔網，開局很快取得四分領先，但 conti 立即回穩，雷諾在四號位的攻擊趕上比數，戰局呈現拉鋸。隨後桃園台產把握 conti 的失誤頻頻，加上曾祥銘在四號位的直線攻擊得手，桃園臺產建立起領先優勢，隨後拿下首局。

第二局桃園台產維持首局的好手感，曾祥銘連續的發球得分幫助球隊取得領先，加上陳政錡的快攻得手，桃園臺產很快取得領先，迫使 conti 教練團喊出暫停調整。暫停回來 conti 仍找不到阻擋桃園台產猛烈攻勢的方法，同時影響到自己的攻擊節奏，桃園臺產靠著林謙網前的小球得分，以 25比12 收下第二局。

經過短暫的休息後，第三局開局 conti 打出全新氣象，一度取得小幅領先，此時桃園台產陳政錡的攔網得分將比數反超，加上陳冠中在三號位的快攻得手，桃園台產取得四分領先，但 conti 朱凱逸與林聖恩在二號位與四號位的交錯攻擊得手緊咬比數，加上對手失誤 conti 扳平戰局，雙方一路糾纏到 Deuce，最後在 conti 攻擊出界後，桃園臺產以 26比24 拿下第三局，以直落三搶下賽季首勝。