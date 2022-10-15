「微課程」共開設六門課程，邀請多所大學教授親自蒞金授課，讓金中學生有更多的學習機會(圖／金門高中提供)

由於機會難得，當「微課程」開課訊息公告後，立即吸引100多位同學報名參加，反應相當熱烈(圖／金門高中提供)

為落實新課綱精神「適性揚才－成就每一個孩子」，國立金門高中本學期在學生完成首次段考後即辦理第一梯次的「微課程」，讓學生們有更多的試探與學習機會，發現自己潛藏的特質與能力，也透過課程的參與，豐富學生的學習歷程。

此次「微課程」共開設六門課程，計有由金門大學洪瑛鈞教授主講的「都市設計-大地雕塑者」；福慧診所洪金烈中醫師主講「中醫瑰寶(經絡學說)及其應用」；銘傳大學杜聖聰教授主講「用手機拍微電影」；臺灣銀行張金育襄理主講「經濟與金融創新」；金門社工公會理事長蔡志政先生等主講「關注社會、我要當社工」；陽明交通大學黃雪莉教授、程樹德教授主講「微生物世界與你」。

金中校長許自佑表示，「微學分課程」是由高中端串聯大學與社會端的資源，透過彼此討論課程設計、師資提供及設備共享等，讓學生能利用課餘時間依興趣參與微課程，進行探索學習多元領域課程，同時瞭解大學科系及未來職業試探，擴大學習的場域。

校方表示，因機會難得，當開課訊息公告後，立即吸引100多位同學報名參加，反應相當熱烈；未來也將持續辦理相關課程，邀請多所大學教授親自蒞金授課，讓金中學生有更多的試探與學習機會，滿足學生的多元需求。