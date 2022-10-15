蘇永康今晚在台北國際會議中心開唱。（粘耿豪攝）

蘇永康相隔10年來台開唱，今（15日）在台北國際會議中心舉辦「蘇式情歌台北演唱會」，開場獻唱〈SORRY〉揭幕，象徵對等待許久的歌迷們致歉，提及此次演出2度延期導致400位觀眾無奈退票，他幽默表示可以理解，因今晚同時間南部還有李玖哲跟動力火車（的演唱會），「如果不是我自己演出的日期，我也想去看動力火車」。

蘇永康此次巡演原訂去年6月以台北為首站起跑，沒想到因疫情影響延後一年，到了今年6月還是沒辦法唱，今晚終於跟歌迷相聚，他特別準備〈男人不該讓女人流淚〉、〈舊愛還是最美〉等超過20首膾炙人口經典曲，報答歌迷們長久以來支持。

久違來台，蘇永康也是國境開放後首位在台舉辦大型個唱的香港藝人，看著台下觀眾戴著口罩大合唱，他風趣自嘲：「在幾千人面前（我）沒戴口罩好像沒穿衣服一樣，我到現在還不習慣。」接著走下台與觀眾握手、合照互動，全場觀眾興奮暴動。