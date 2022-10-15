矽品精密工業公司志工社15日於南投九族文化村，特舉辦『矽品i公益-矽守童心』~矽品樂園日活動。(北台中家扶提供)

矽品精密工業公司志工社15日於南投九族文化村，特舉辦『矽品i公益-矽守童心』~矽品樂園日活動。(北台中家扶提供)

近兩年來新冠肺炎疫情膠著，確診數起起伏伏，疫情衝擊大家的健康、經濟與家庭生活，帶來家庭成員的連結緊密度，也拉開人與人的社交距離。矽品精密工業公司志工社15日於南投九族文化村，特舉辦『矽品i公益-矽守童心』~矽品樂園日活動，邀請北台中家扶中心40位國中小的大朋友小朋友九族文化村一日遊。

北台中家扶指出，該中心服務的經濟弱勢家庭因多以單親或隔代教養為主，家長本身負擔家計沉重。疫情期間若逢停班停課，經濟收入受到嚴重影響，親友資源薄弱的家庭，孩子的照顧及教養壓力變大，也影響親子關係與互動品質，大部分的家庭更無法隨時帶孩子外出活動，然而兒少成長過程中，適度的戶外活動或社會參與機會，是有助其身心情緒調適與社會人際發展。

今天有矽品精密志工社夥伴們溫馨陪伴家扶兒少遊園外，另邀請大小朋友進行大聲公「矽守童心，家扶獎學金」PK活動，每位兒少都有機會上台大聲吶喊，帶著燦爛滿足的表情，獲得獎助學金的獎勵，這有趣的活動也揭開當天元氣滿滿的序幕，在志工們熱忱溫暖的招呼陪伴下，解開了大家低落壓抑心情，每位參加活動的兒少多能度過開心又值得回憶的一天。

矽品公司說，該公司長期以人力及物力投入社會公益活動，嘉惠北台中家扶中心，除為家扶認養人與助養人外，每學期另有提供助學金給家扶學子，讓受助的兒少能有穩定的生活及就學機會，值得一提的是於2013年成立的「矽品精密志工社」，是由一群志同道合的矽品員工及其親友，共同響應，號召組成，以社會服務、助人精神為目的。

參與志願服務的志工，每年投入的服務時數持續增加，志工們將滿滿對社會弱勢團體的關懷，以行動化做愛的力量，傳遞開來；矽品精密工業股份有限公司志工夥伴「矽品i公益-矽守童心」~矽遊九族~Fun鬆旅行趣活動，讓家扶兒少學期間能享受充實美好又有意義的時光。

矽品志工社主辦郭念祖說，矽品精密長期認養扶助家扶兒童迄今已20年，不僅只是金錢認養，更希望透過志工遊樂園日的陪伴與獎助學金獎勵，鼓舞家扶學童逆境中努力向上的心。

每年由矽品志工社帶領家扶兒暢玩遊樂園向來是社團大事，今年更是連2年疫情停辦後，首次開辦的戶外志工活動，由矽品志工社伙伴擔任隊輔陪家扶兒Fun心玩，這一天每位家扶兒沒有其它身份，就只是一個開心享受玩樂的孩子。